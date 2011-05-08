Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Фиорентина
Интер - Фиорентина: обзор матча 08 мая 2011
Интер
08.05.2011, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 1
Завершен
Фиорентина
25'
Д. Паццини
28'
Э. Камбьяссо
77'
Ф. Коутиньо
74'
А. Джилардино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Фиорентина
Замена
Д. Комотто
️️️️
М. Паскуаль
ГОЛ! 3:1!
Ф. Коутиньо
Замена
Лусио
️️️️
М. Матерацци
ГОЛ! 2:1!
А. Джилардино
Пас отдал
М. Сантана
Замена
Ж. Оби
️️️️
К. Киву
Замена
М. Сантана
️️️️
А. Черчи
Замена
Г. Пандев
️️️️
С. Это'О
Замена
А. Муту
️️️️
Г. Д'Агостино
Травма
К. Киву
ГОЛ! 2:0!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
ГОЛ! 1:0!
Д. Паццини
Пас отдал
С. Это'О
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЛП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
11
Хуан Варгас
ЛФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
7
Алессио Черчи
РФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
22
Адем Льяич
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
26
Киву
13
Раноккия
0
Матерацци
13
Майкон
91
Камбьяссо
13
Харджа
4
Дзанетти
11
Коутиньо
9
Это'О
11
Паццини
4-3-3
1
Боруц
29
Де Сильвестри
14
Натали
5
Гамберини
21
Паскуаль
85
Бехрами
18
Монтоливо
10
Д'Агостино
7
Черчи
19
Джилардино
11
Варгас
0
Матерацци
2
Лусио
2
Лусио
0
Матерацци
26
Киву
10
Оби
10
Оби
26
Киву
9
Это'О
21
Пандев
21
Пандев
9
Это'О
21
Паскуаль
16
Комотто
16
Комотто
21
Паскуаль
7
Черчи
11
Сантана
11
Сантана
7
Черчи
10
Д'Агостино
12
Муту
12
Муту
10
Д'Агостино
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
1
Себастьян Фрей
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
22
Адем Льяич
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
22
Диего Милито
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Фрей
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
22
Адем Льяич
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Интер - Фиорентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:55 (прямая)
Новости команд
Все
Интер
Фиорентина
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
Вчера, 11:57
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+