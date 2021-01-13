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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фиорентина - Интер
Фиорентина - Интер: обзор матча 13 января 2021
Фиорентина
13.01.2021, среда, 17:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Интер
57'
К. Куаме
40'
А. Видаль (П)
119'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фиорентина - Интер
120'
+3
Желтая карточка
Р. Лукаку
120'
+1
Желтая карточка
А. Санчес
119'
ГОЛ! 1:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
Н. Барелла
117'
Желтая карточка
А. Раноккия
112'
Желтая карточка
А. Хакими
Замена
Х. Кальехон
️️️️
К. Куаме
97'
94'
Замена
М. Брозович
️️️️
А. Видаль
84'
Желтая карточка
А. Видаль
81'
Замена
Н. Барелла
️️️️
Р. Гальярдини
Желтая карточка
Игор
80'
79'
Желтая карточка
К. Эриксен
69'
Замена
А. Хакими
️️️️
Э. Янг
69'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Л. Мартинес
61'
Замена
С. де Врей
️️️️
М. Шкриньяр
Желтая карточка
К. Куаме
57'
ГОЛ! 1:1!
К. Куаме
57'
Замена
Д. Влахович
️️️️
В. Эйссерик
52'
Замена
Л. Венути
️️️️
М. Касерес
52'
45'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Видаль
Желтая карточка
Д. Бонавентура
27'
Желтая карточка
В. Эйссерик
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Фиорентина
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
5
Димо Крастев
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-4-1
1
Террачиано
3
Бираги
28
Мартинес
4
Касерес
31
Миленкович
4
Амрабат
8
Кастровилли
7
Бонавентура
9
Эйссерик
8
Куаме
4-2-2-2
1
Ханданович
15
Янг
37
Шкриньяр
13
Раноккия
11
Коларов
23
Видаль
21
Гальярдини
24
Эриксен
5
Перишич
10
Мартинес
4
Санчес
4
Касерес
5
Венути
5
Венути
4
Касерес
8
Куаме
7
Кальехон
7
Кальехон
8
Куаме
9
Эйссерик
28
Влахович
28
Влахович
9
Эйссерик
37
Шкриньяр
6
де Врей
6
де Врей
37
Шкриньяр
15
Янг
2
Хакими
2
Хакими
15
Янг
23
Видаль
77
Брозович
77
Брозович
23
Видаль
21
Гальярдини
23
Барелла
23
Барелла
21
Гальярдини
10
Мартинес
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Мартинес
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
5
Димо Крастев
ЦП
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
5
Димо Крастев
ЦП
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
8
Тофол Монтиэль
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Фиорентина - Интер
4
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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