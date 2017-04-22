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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Интер
Фиорентина - Интер: обзор матча 22 апреля 2017
Фиорентина
22.04.2017, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
5 : 4
Завершен
Интер
23'
М. Весино
63'
Д. Астори
64'
М. Весино
70'
Х. Бабакар
79'
Х. Бабакар
29'
И. Перишич
34'
М. Икарди
88'
М. Икарди
90+1'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Интер
90'
+5
Желтая карточка
С. Ханданович
Желтая карточка
С. Кристофоро
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 5:4!
М. Икарди
Пас отдал
А. Кандрева
88'
ГОЛ! 5:3!
М. Икарди
Пас отдал
И. Перишич
Замена
С. Кристофоро
️️️️
К. Тельо
82'
ГОЛ! 5:2!
Х. Бабакар
Пас отдал
К. Сальседо
79'
Желтая карточка
К. Санчес
78'
76'
Замена
М. Брозович
️️️️
Ж. Кондогбиа
Желтая карточка
Д. Астори
75'
73'
Замена
Эдер
️️️️
Ю. Нагатомо
ГОЛ! 4:2!
Х. Бабакар
Пас отдал
М. Весино
70'
ГОЛ! 3:2!
М. Весино
Пас отдал
Б. Валеро
64'
ГОЛ! 2:2!
Д. Астори
Пас отдал
Б. Валеро
63'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Ф. Бернардески
58'
Замена
К. Сальседо
️️️️
Н. Томович
54'
Пенальти не реализован!
Ф. Бернардески
52'
34'
ГОЛ! 1:2!
М. Икарди
Пас отдал
Ж. Мариу
29'
ГОЛ! 1:1!
И. Перишич
Пас отдал
А. Кандрева
ГОЛ! 1:0!
М. Весино
Пас отдал
Х. Милич
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЛП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Жоау Мариу
АП
21
Роберто Гальярдини
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
2-5-2-1
16
Тэтэрушану
13
Астори
4
Томович
19
Милич
15
Весино
6
Валеро
47
Бадель
15
Санчес
37
Тельо
10
Бернардески
15
Бабакар
3-1-3-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
5
Нагатомо
17
Медель
87
Кандрева
19
Кондогбиа
21
Гальярдини
23
Мариу
5
Перишич
9
Икарди
4
Томович
13
Сальседо
13
Сальседо
4
Томович
37
Тельо
41
Кристофоро
41
Кристофоро
37
Тельо
10
Бернардески
72
Иличич
72
Иличич
10
Бернардески
19
Кондогбиа
77
Брозович
77
Брозович
19
Кондогбиа
5
Нагатомо
23
Эдер
23
Эдер
5
Нагатомо
Остались в запасе
Фиорентина
Интер
10
Янис Хаджи
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
22
Бартломей Дронговски
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
22
Бартломей Дронговски
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Ян Млакар
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Фиорентина - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2 (HD)
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