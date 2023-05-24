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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Фиорентина
Интер - Фиорентина: обзор матча 24 мая 2023
Интер
24.05.2023, среда, 22:00
Италия. Кубок, Финал
2 : 1
Завершен
Фиорентина
29'
Л. Мартинес
37'
Л. Мартинес
3'
Н. Гонсалес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Интер - Фиорентина
90'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Х. Чалханоглу
83'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
83'
82'
Замена
А. Терзич
️️️️
Додо
70'
Замена
Л. Раньери
️️️️
Л. Мартинес
70'
Замена
Л. Йович
️️️️
С. Амрабат
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
68'
60'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
Н. Иконе
60'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Г. Кастровилли
Замена
С. де Врей
️️️️
А. Бастони
58'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Э. Джеко
58'
54'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Желтая карточка
Ф. Ачерби
53'
ГОЛ! 2:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Н. Барелла
37'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Брозович
29'
3'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гонсалес
Пас отдал
Н. Иконе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Александар Станкович
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Фиорентина
40
Томмазо Ваннукки
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
4-3-1-2
1
Ханданович
32
Димарко
95
Бастони
15
Ачерби
36
Дармиан
23
Барелла
20
Чалханоглу
24
Дюмфрис
77
Брозович
10
Мартинес
10
Джеко
4-3-2-1
1
Террачиано
17
Додо
31
Миленкович
28
Мартинес
3
Бираги
7
Бонавентура
4
Амрабат
8
Кастровилли
93
Иконе
31
Гонсалес
19
Кабрал
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
20
Чалханоглу
21
Гальярдини
21
Гальярдини
20
Чалханоглу
10
Джеко
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Джеко
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
17
Додо
3
Терзич
3
Терзич
17
Додо
28
Мартинес
20
Раньери
20
Раньери
28
Мартинес
93
Иконе
8
Мандрагора
8
Мандрагора
93
Иконе
8
Кастровилли
23
Соттиль
23
Соттиль
8
Кастровилли
4
Амрабат
9
Йович
9
Йович
4
Амрабат
Остались в запасе
Интер
Фиорентина
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Александар Станкович
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
Главный тренер
Симоне Индзаги
40
Томмазо Ваннукки
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Александар Станкович
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
Остались в запасе
40
Томмазо Ваннукки
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Интер - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Олимпико
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