«Локомотив» – ЦСКА: прогноз и ставки на матч 1 октября 2025 с коэффициентом 2.00

30 сентября 2025 8:48
Локомотив - ЦСКА
01 окт. 2025, среда 20:30 | Россия. Кубок, группа D, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

1 октября на «РЖД Арене» состоится столичное дерби в рамках пятого тура Пути РПЛ Кубка России, где «Локомотив» примет ЦСКА. Матчи этих команд всегда отличаются напряжением и высокой плотностью борьбы, а текущая форма обоих клубов обещает равный и напряженный поединок.

«Локомотив»

Хозяева уверенно подходят к встрече, не проигрывая уже 12 матчей подряд. В Кубке России «Локомотив» показывает стабильность, обыграв «Акрон» (3:1) и набрав хорошие показатели в атаке – 9 голов за последние 5 игр, в среднем 1.80 за встречу. При этом команда регулярно пропускает: в 5 из 7 матчей соперники находили путь к воротам москвичей. Несмотря на это, железнодорожники прибавили в обороне и минимально выиграли у «Рубина» (1:0), что придает уверенности.

ЦСКА

«Армейцы» переживают нестабильный отрезок. В последних пяти матчах они забили лишь 6 голов (1.20 за игру), но при этом сохранили неплохие показатели в обороне – всего 4 пропущенных (0.80 в среднем). В Кубке России команда дважды играла с «Балтикой», но уступила в серии пенальти, что добавило негативного фона. Тем не менее победа над «Сочи» (3:1) и минимальный успех в лиге против «Балтики» (1:0) позволяют рассчитывать на продолжение положительной серии. ЦСКА традиционно умеет навязывать борьбу «Локомотиву», и стоит ожидать осторожной тактики с акцентом на результат.

Факты о командах

«Локомотив»

  • Не проигрывает в 12 последних матчах.
  • Побеждает в 3 последних играх Кубка России.
  • Забивает в среднем 1.80 гола за 5 матчей.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

ЦСКА

  • Забивает в 4 последних матчах Кубка России.
  • В среднем 1.20 гола за 5 последних игр.
  • Пропускает всего 0.80 гола за матч в последних встречах.
  • Не проигрывает «Локомотиву» в 7 из 9 последних матчей турнира.

Прогноз на матч «Локомотив» – ЦСКА

Форма «Локомотива» выглядит более стабильной, но ЦСКА умеет собираться на важные матчи. Ожидается плотная борьба в центре поля, где многое решат индивидуальные ошибки и стандарты. Вряд ли команды порадуют высокой результативностью – скорее игра будет осторожной и с минимальным преимуществом одной из сторон. Оптимальными вариантами кажутся ставки на низкий тотал и возможность ничейного исхода, который устроит обе команды.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Ничья в основное время – коэффициент 3.20

2.00
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок ЦСКА Локомотив
