«Локомотив» – «Рубин»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

26 сентября 2025 8:20
Локомотив - Рубин
27 сент. 2025, суббота 16:30 | Россия. Премьер-лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Локомотива»
Сделать ставку

27 сентября на «РЖД Арене» в Москве состоится матч десятого тура Российской Премьер-лиги, в котором «Локомотив» примет «Рубин». Команды находятся в верхней части таблицы, и предстоящая встреча обещает стать напряжeнной и результативной.

«Локомотив»

Железнодорожники занимают 4-е место с 17 очками. Главная особенность команды – мощная атака: «Локомотив» забил 20 мячей в 9 турах и является самым результативным клубом лиги. Лучший бомбардир – Алексей Батраков, оформивший 10 голов в 12 матчах. Однако при яркой атакующей линии команда часто допускает ошибки в обороне – в последних 8 матчах они пропускали неизменно. Серия из пяти ничьих подряд в РПЛ отражает нестабильность, но при этом показывает, что команда умеет удерживать результат даже в непростых ситуациях.

«Рубин»

Казанский клуб располагается на 7-й строчке с 15 очками. Лидер атак – Мирлинд Даку, забивший 9 голов в 12 встречах. «Рубин» набрал форму и не проигрывает три тура подряд, однако гостевая статистика тревожит – команда не выигрывает на выезде уже 6 матчей в лиге. В среднем казанцы забивают один мяч за игру, при этом оборона пропускает чуть больше (1.2 гола). Важный фактор – стабильность в атаке: «Рубин» забивает три тура подряд и способен создавать проблемы даже сильным соперникам.

Факты о командах

«Локомотив»

  • Забивает 15 матчей подряд
  • Больше всех голов в лиге – 20 в 9 турах
  • Ничья в 5 последних матчах РПЛ
  • Средняя результативность – 2.0 гола за игру

«Рубин»

  • Не проигрывает 3 матча подряд
  • Не выигрывает в 6 последних гостевых встречах
  • Средняя результативность – 1.0 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за матч

Личные встречи
39% (20)
35% (18)
25% (13)
58
Забитых мячей
52
1.14
В среднем за матч
1.02
4:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  4:4
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1 : 0
12.04.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
1 : 0
02.11.2024
Рубин
Товарищеские матчи,
Локомотив
3 : 4
13.07.2024
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
1 : 1
20.04.2024
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
3 : 0
01.11.2023
Рубин
Россия. Кубок, 2 тур
Рубин
0 : 1
08.08.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
2 : 2
22.07.2023
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Локомотив
1 : 0
08.05.2022
Рубин
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Рубин
2 : 2
16.10.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
3 : 1
05.12.2020
Рубин
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Рубин
0 : 2
11.08.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
0 : 2
27.06.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
1 : 1
15.07.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Локомотив
4 : 0
10.05.2019
Рубин
Россия. Кубок, 1/4 финала
Рубин
0 : 1
06.03.2019
Локомотив
Россия. Кубок, 1/4 финала
Локомотив
1 : 0
05.12.2018
Рубин
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0 : 0
11.11.2018
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Локомотив
1 : 0
02.12.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
1 : 1
09.08.2017
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
0 : 1
29.04.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
2 : 0
31.10.2016
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
1 : 0
03.04.2016
Рубин
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
3 : 1
12.09.2015
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Локомотив
3 : 0
16.05.2015
Рубин
Россия. Кубок, 1/4 финала
Локомотив
0 : 0
03.03.2015
Рубин
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Рубин
1 : 1
17.08.2014
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Локомотив
0 : 0
07.12.2013
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Рубин
1 : 2
27.10.2013
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Рубин
2 : 0
30.03.2013
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Локомотив
1 : 0
15.09.2012
Рубин
Россия. Премьер-лига, 40 тур
Локомотив
0 : 0
22.04.2012
Рубин
Россия. Кубок, 1/4 финала
Рубин
4 : 0
21.03.2012
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 34 тур
Рубин
0 : 0
11.03.2012
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
1 : 1
25.09.2011
Рубин
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
0 : 0
20.05.2011
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Локомотив
0 : 0
28.11.2010
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Рубин
2 : 0
14.03.2010
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Локомотив
2 : 1
04.10.2009
Рубин
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
2 : 0
23.05.2009
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
1 : 2
22.11.2008
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
0 : 1
16.03.2008
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
25.07.2007
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Локомотив
2 : 1
17.03.2007
Рубин
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
2 : 4
02.10.2006
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
4 : 4
23.04.2006
Рубин
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Рубин
3 : 1
06.08.2005
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Локомотив
1 : 0
09.04.2005
Рубин
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Локомотив
0 : 0
24.10.2004
Рубин
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Рубин
0 : 0
03.04.2004
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
1 : 1
11.07.2003
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
27.06.2003
Локомотив
Показать все

Прогноз на матч «Локомотив» – «Рубин»

Обе команды демонстрируют хорошую атаку, и матч обещает быть результативным. «Локомотив» стабильно играет в атаке и обладает лидером в лице Батракова, который находится в отличной форме. «Рубин» показывает характер и набирает очки, но гостевая статистика оставляет вопросы. При этом казанцы умеют цепляться за гол и вряд ли уедут без забитого мяча. Вероятнее всего, игра будет открытой, с множеством моментов у ворот обеих команд, а хозяева будут ближе к победе за счeт более стабильной атакующей линии.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Локомотива» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

1.80
Победа «Локомотива»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив
  • Читайте нас: 