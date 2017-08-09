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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 09 августа 2017
Рубин
09.08.2017, среда, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
62'
Р. Жемалетдинов (П)
90+2'
С. Кверквелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Локомотив
Желтая карточка
С. Рыжиков
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Кверквелия
84'
Желтая карточка
В. Игнатьев
Замена
О. Кузьмин
️️️️
Р. Камболов
83'
75'
Замена
А. Галаджан
️️️️
Д. Тарасов
68'
Замена
А. Корян
️️️️
Д. Баринов
Замена
А. Сонг
️️️️
Р. Жемалетдинов
68'
62'
Желтая карточка
Д. Баринов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Жемалетдинов
62'
Вторая желтая
Жонатас
53'
51'
Желтая карточка
И. Денисов
Желтая карточка
Жонатас
38'
Желтая карточка
С. Азмун
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Юрий Семин
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
30
Кудряшов
13
Гранат
26
Бауэр
6
М'Вила
88
Камболов
21
Оздоев
10
Жемалетдинов
20
Азмун
9
Жонатас
4-3-1-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
39
Пейчинович
4
Кверквелия
31
Рыбус
6
Баринов
23
Тарасов
27
Денисов
99
Фернандеш
59
Миранчук
88
Камболов
23
Кузьмин
23
Кузьмин
88
Камболов
10
Жемалетдинов
8
Сонг
8
Сонг
10
Жемалетдинов
23
Тарасов
57
Галаджан
57
Галаджан
23
Тарасов
6
Баринов
77
Корян
77
Корян
6
Баринов
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Александр Фильцов
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Рубин - Локомотив
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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