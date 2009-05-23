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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 23 мая 2009
Рубин
23.05.2009, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
10'
С. Семак
48'
Г. Карадениз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Локомотив
Желтая карточка
Д. Глушаков
Желтая карточка
А. Горбанец
Замена
С. Ребров
️️️️
А. Домингес
Замена
А. Горбанец
️️️️
Г. Карадениз
Вторая желтая
П. Одемвингие
Желтая карточка
С. Рыжиков
Замена
Х. Кабзе
️️️️
Р. Адамов
Желтая карточка
К. Ансальди
Желтая карточка
П. Одемвингие
Вторая желтая
Я. Дюрица
Желтая карточка
А. Домингес
Замена
Фининьо
️️️️
Р. Кочиш
ГОЛ! 2:0!
Г. Карадениз
Желтая карточка
Я. Дюрица
ГОЛ! 1:0!
С. Семак
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ПЗ
40
МакБет Сибайя
ЛП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Алехандро Домингес
АП
21
Роман Адамов
ЦФ
61
Гекдениз Карадениз
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
2
Родолфо
(К)
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
70
Шарлес
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Рубин
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
14
Сергей Ребров
ЛП
0
Степан Томас
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Локомотив
12
Артем Гомелько
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
0
Давид Муджири
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
4-3-1-2
1
Рыжиков
14
Ансальди
76
Шаронов
44
Навас
32
Баляйкин
40
Сибайя
7
Рязанцев
37
Семак
10
Домингес
61
Карадениз
21
Адамов
4-4-2
1
Чех
55
Янбаев
2
Родолфо
4
Дюрица
23
Кузьмин
30
Кочиш
88
Глушаков
70
Шарлес
99
Иванов
0
Сычев
27
Одемвингие
61
Карадениз
32
Горбанец
32
Горбанец
61
Карадениз
10
Домингес
14
Ребров
14
Ребров
10
Домингес
21
Адамов
99
Кабзе
99
Кабзе
21
Адамов
30
Кочиш
13
Фининьо
13
Фининьо
30
Кочиш
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
0
Степан Томас
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
12
Артем Гомелько
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
0
Давид Муджири
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Козко
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
0
Степан Томас
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
Остались в запасе
12
Артем Гомелько
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
0
Давид Муджири
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Локомотив
4
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Помощники судьи:
С. Барабаш (Ставрополь)
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая); "Спорт" 18:55 (прямая)
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