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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Рубин
Локомотив - Рубин: обзор матча 03 апреля 2016
Локомотив
03.04.2016, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
83'
П. Шкулетич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Рубин
84'
Замена
И. Портнягин
️️️️
Р. Камболов
ГОЛ! 1:0!
П. Шкулетич
Пас отдал
А. Самедов
83'
79'
Замена
А. Пилявский
️️️️
Э. Набиуллин
78'
Желтая карточка
С. Рыжиков
77'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
В. Устинов
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Касаев
75'
Замена
Д. Ндинга
️️️️
В. Чорлука
65'
Травма
В. Чорлука
64'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Тарасов
57'
52'
Желтая карточка
В. Устинов
Желтая карточка
Т. Михалик
42'
37'
Желтая карточка
Р. Камболов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
(К)
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
17
Тарас Михалик
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Рубин
1
Сергей Рыжиков
(К)
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
29
Денисов
4
Дюрица
14
Чорлука
39
Пейчинович
17
Михалик
23
Тарасов
11
Касаев
18
Коломейцев
19
Самедов
32
Шкулетич
4-1-2-1-2
1
Рыжиков
19
Устинов
31
Бергстрем
4
Кверквелия
3
Набиуллин
88
Камболов
21
Оздоев
10
Цакташ
31
Ткачук
32
Девич
99
Канунников
11
Касаев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
11
Касаев
14
Чорлука
88
Ндинга
88
Ндинга
14
Чорлука
23
Тарасов
59
Миранчук
59
Миранчук
23
Тарасов
3
Набиуллин
79
Пилявский
79
Пилявский
3
Набиуллин
19
Устинов
61
Карадениз
61
Карадениз
19
Устинов
88
Камболов
97
Портнягин
97
Портнягин
88
Камболов
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
10
Алишер Джалилов
АП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Валерий Чалый
Статистика матча Локомотив - Рубин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Игорь Демешко (Химки)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Инспектор:
Сергей Французов (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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