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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 27 июня 2020
Рубин
27.06.2020, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Локомотив
23'
А. Миранчук
28'
А. Миранчук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Локомотив
90'
Замена
Б. Идову
️️️️
Ж. Мариу
89'
Желтая карточка
В. Игнатьев
84'
Замена
С. Кверквелия
️️️️
В. Чорлука
77'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Рыбчинский
74'
Желтая карточка
Д. Баринов
Замена
Е. Марков
️️️️
Х. Кварацхелия
73'
72'
Желтая карточка
Ж. Мариу
63'
Желтая карточка
М. Рыбус
Замена
И. Коновалов
️️️️
П. Могилевец
61'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
Д. Йевтич
61'
Замена
Д. Макаров
️️️️
С. Бакаев
52'
Желтая карточка
Д. Йевтич
51'
Желтая карточка
К. Старфельт
28'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Миранчук
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Д. Рыбчинский
Желтая карточка
С. Бакаев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Рубин
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
21
Антон Миранчук
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Дюпин
71
Самошников
15
Старфельт
28
Сантос
22
Уремович
28
Абильдгор
28
Могилевец
7
Йевтич
7
Кварацхелия
17
Бакаев
18
Игнатьев
4-2-1-2-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
26
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
6
Баринов
20
Крыховяк
23
Мариу
20
Рыбчинский
59
Миранчук
24
Эдер
17
Бакаев
77
Макаров
77
Макаров
17
Бакаев
7
Йевтич
22
Давиташвили
22
Давиташвили
7
Йевтич
28
Могилевец
17
Коновалов
17
Коновалов
28
Могилевец
7
Кварацхелия
20
Марков
20
Марков
7
Кварацхелия
23
Мариу
30
Идову
30
Идову
23
Мариу
14
Чорлука
4
Кверквелия
4
Кверквелия
14
Чорлука
20
Рыбчинский
21
Миранчук
21
Миранчук
20
Рыбчинский
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Рубин - Локомотив
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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