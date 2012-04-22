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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Рубин
Локомотив - Рубин: обзор матча 22 апреля 2012
Локомотив
22.04.2012, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 40 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Рубин
Замена
С. Кисляк
️️️️
А. Касаев
Замена
Д. Сычев
️️️️
Д. Глушаков
Желтая карточка
А. Рязанцев
Замена
В. Игнатьев
️️️️
В. Обинна
Желтая карточка
О. Кузьмин
Желтая карточка
В. Дядюн
Замена
Майкон
️️️️
В. Подберезкин
Желтая карточка
В. Подберезкин
Желтая карточка
А. Сапатер
20'
Желтая карточка
Р. Шаронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЛВ
0
Альберто Сапатер
ОП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Виктор Обинна
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
11
Майкон
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Сергей Кисляк
ОП
5
Петр Немов
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
30
Джонатан Валье
АП
4-1-2-2-1
1
Гилерме
38
Ещенко
6
Беляев
90
Бурлак
49
Шишкин
0
Сапатер
88
Глушаков
21
Оздоев
92
Подберезкин
11
Обинна
10
Павлюченко
4-4-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
76
Шаронов
14
Ансальди
7
Рязанцев
26
Еременко
10
Натхо
11
Касаев
10
Давыдов
17
Дядюн
11
Обинна
20
Игнатьев
20
Игнатьев
11
Обинна
92
Подберезкин
11
Майкон
11
Майкон
92
Подберезкин
88
Глушаков
0
Сычев
0
Сычев
88
Глушаков
11
Касаев
15
Кисляк
15
Кисляк
11
Касаев
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
34
Никита Бочаров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Петр Немов
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
30
Джонатан Валье
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
Остались в запасе
34
Никита Бочаров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Петр Немов
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
30
Джонатан Валье
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Локомотив - Рубин
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Россия-2" 19:25 (прямая) "СПОРТ ПЛЮС" 19:10 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:10 (прямая)
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