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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Рубин
Локомотив - Рубин: обзор матча 29 апреля 2017
Локомотив
29.04.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
20'
Д. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Рубин
90'
+3
Желтая карточка
С. Рыжиков
90'
+3
Замена
М. Бауэр
️️️️
Р. Жемалетдинов
90'
+2
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
89'
Замена
Г. Махатадзе
️️️️
Р. Рочина
83'
Замена
И. Ахметов
️️️️
Д. Ткачук
82'
Желтая карточка
М. Цакташ
71'
Желтая карточка
С. Санчес
Замена
А. Галаджан
️️️️
А. Коломейцев
63'
Желтая карточка
Д. Баринов
55'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Фернандеш
46'
Замена
Майкон
️️️️
Ари
46'
Желтая карточка
Д. Фарфан
30'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ткачук
Пас отдал
М. Цакташ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
39
Ари
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
4-2-2-2
1
Гилерме
29
Денисов
17
Михалик
39
Пейчинович
20
Игнатьев
27
Денисов
6
Баринов
18
Коломейцев
99
Фернандеш
8
Фарфан
39
Ари
3-2-1-3-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
20
Санчес
3
Набиуллин
88
Камболов
6
М'Вила
10
Цакташ
16
Рочина
10
Жемалетдинов
31
Ткачук
99
Канунников
18
Коломейцев
57
Галаджан
57
Галаджан
18
Коломейцев
99
Фернандеш
59
Миранчук
59
Миранчук
99
Фернандеш
39
Ари
11
Майкон
11
Майкон
39
Ари
16
Рочина
21
Махатадзе
21
Махатадзе
16
Рочина
10
Жемалетдинов
26
Бауэр
26
Бауэр
10
Жемалетдинов
31
Ткачук
97
Ахметов
97
Ахметов
31
Ткачук
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
19
Виталий Устинов
ПЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Локомотив - Рубин
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
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