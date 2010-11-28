Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Рубин
Локомотив - Рубин: обзор матча 28 ноября 2010
Локомотив
28.11.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Рубин
Желтая карточка
Р. Шаронов
Красная карточка
Д. Тарасов
Желтая карточка
С. Навас
Замена
Г. Карадениз
️️️️
В. Калешин
Замена
А. Медведев
️️️️
О. Мартинс
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Желтая карточка
М. Сибайя
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
А. Рязанцев
Травма
А. Рязанцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
13
Вагнер
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
2
Родолфо
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
АП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
0
Петр Быстров
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
17
Виталий Калешин
ПВ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
0
Хамину Драман
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
13
Алексей Медведев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гилерме
55
Янбаев
4
Дюрица
25
Баша
49
Шишкин
23
Тарасов
88
Глушаков
2
Родолфо
13
Вагнер
10
Лоськов
0
Сычев
4-3-2-1
1
Арлаускис
23
Кузьмин
76
Шаронов
44
Навас
14
Ансальди
7
Рязанцев
15
Муравски
40
Сибайя
17
Калешин
0
Быстров
9
Мартинс
17
Калешин
61
Карадениз
61
Карадениз
17
Калешин
7
Рязанцев
32
Баляйкин
32
Баляйкин
7
Рязанцев
9
Мартинс
13
Медведев
13
Медведев
9
Мартинс
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
1
Марек Чех
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
0
Хамину Драман
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
9
Алан Гатагов
ЛП
0
Хамину Драман
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
Остались в запасе
23
Руслан Махмутов
АП
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Артем Кулеша
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Локомотив - Рубин
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
А.Лебедев (Санкт-Петербург)
В.Данченко (Уфа)
Делегат:
А.Кожухов (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая)
Новости команд
Все
Локомотив
Рубин
Агент Монтеса рассказал о переживаниях игрока «Локомотива» после атаки беспилотника
14:19
Легионер «Локомотива» из-за дронов боится ездить на гостевые матчи и хочет уйти
12:07
5
Генич разглядел шапито в клубе РПЛ: «Это вообще нонсенс»
09:05
3
Стало известно, кто проведет завтрашнюю тренировку «Локомотива»
Вчера, 22:15
6
Бубнов предложил «Локомотиву» назначить тренерами Мамаева и Кокорина
Вчера, 19:26
6
Агент Монтеса рассказал о переживаниях игрока «Локомотива» после атаки беспилотника
14:19
Легионер «Локомотива» из-за дронов боится ездить на гостевые матчи и хочет уйти
12:07
5
Генич разглядел шапито в клубе РПЛ: «Это вообще нонсенс»
09:05
3
Стало известно, кто проведет завтрашнюю тренировку «Локомотива»
Вчера, 22:15
6
Бубнов предложил «Локомотиву» назначить тренерами Мамаева и Кокорина
Вчера, 19:26
6
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
6 ноября
32
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+