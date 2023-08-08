Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 08 августа 2023
Рубин
08.08.2023, вторник, 18:30
Россия. Кубок, группа B, 2 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
63'
В. Сарвели
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Локомотив
90'
+8
Травма
М. Ненахов
Желтая карточка
Р. Ашурматов
85'
Желтая карточка
Е. Тесленко
72'
Замена
М. Даку
️️️️
М. Уридия
70'
Замена
М. Апшацев
️️️️
У. Рахмоналиев
70'
Замена
У. Иву
️️️️
О. Иванов
65'
64'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
Д. Рыбчинский
63'
ГОЛ! 0:1!
В. Сарвели
Пас отдал
М. Глушенков
57'
Замена
А. Карпукас
️️️️
Д. Куликов
55'
Желтая карточка
Д. Баринов
Желтая карточка
У. Рахмоналиев
48'
Замена
Р. Безруков
️️️️
М. Рыбус
46'
Замена
А. Грицаенко
️️️️
И. Вуячич
46'
46'
Замена
М. Глушенков
️️️️
В. Изидор
46'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
И. Самошников
Желтая карточка
И. Вуячич
45'
+1
Желтая карточка
В. Лисакович
29'
17'
Желтая карточка
И. Самошников
10'
Желтая карточка
А. Миранчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
66
Никита Янович
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
21
Антон Миранчук
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
93
Артем Карпукас
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
10
Максим Глушенков
ЦФ
4-1-1-2-2
66
Янович
31
Рыбус
5
Вуячич
2
Тесленко
5
Ашурматов
7
Рахмоналиев
19
Иванов
44
Кузнецов
11
Ломовицкий
99
Лисакович
25
Уридия
4-1-1-2-2
1
Гилерме
24
Ненахов
3
Фассон
85
Морозов
71
Самошников
6
Баринов
25
Куликов
20
Рыбчинский
21
Миранчук
18
Изидор
9
Сарвели
5
Вуячич
27
Грицаенко
27
Грицаенко
5
Вуячич
19
Иванов
6
Иву
6
Иву
19
Иванов
31
Рыбус
23
Безруков
23
Безруков
31
Рыбус
7
Рахмоналиев
6
Апшацев
6
Апшацев
7
Рахмоналиев
25
Уридия
19
Даку
19
Даку
25
Уридия
71
Самошников
71
Тикнизян
71
Тикнизян
71
Самошников
25
Куликов
93
Карпукас
93
Карпукас
25
Куликов
20
Рыбчинский
22
Марадишвили
22
Марадишвили
20
Рыбчинский
21
Миранчук
9
Пиняев
9
Пиняев
21
Миранчук
18
Изидор
10
Глушенков
10
Глушенков
18
Изидор
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
22
Илья Лантратов
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Рубин - Локомотив
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Новости команд
Все
Рубин
Локомотив
Смородская объяснила, почему не назначила Мостового спортивным директором «Локомотива»
18:18
2
Мостовой мог стать спортивным директором «Локомотива» при Смородской
16:29
7
Генич посоветовал «Рубину» нового тренера: «Он бы здорово подошел»
16:16
5
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
10
Банк России выпустил памятные монеты о 5 клубах РПЛ
13:57
10
Генич посоветовал «Рубину» нового тренера: «Он бы здорово подошел»
16:16
5
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
10
«Рубин» – «Акрон» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 28 ноября 2026
11:41
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
РПЛ: шансы «Рубина» и «Акрона» на победу в матче 16-го тура
09:00
Смородская объяснила, почему не назначила Мостового спортивным директором «Локомотива»
18:18
2
Мостовой мог стать спортивным директором «Локомотива» при Смородской
16:29
7
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
10
Банк России выпустил памятные монеты о 5 клубах РПЛ
13:57
10
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+