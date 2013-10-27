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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 27 октября 2013
Рубин
27.10.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
59'
А. Рязанцев
51'
Р. Павлюченко
83'
Д. Н'Дойе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Локомотив
Замена
С. Кверквелия
️️️️
И. Маркано
87'
Травма
И. Маркано
85'
83'
ГОЛ! 1:2!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
М. Буссуфа
70'
Замена
Я. Тигорев
️️️️
Л. Диарра
69'
Желтая карточка
Л. Диарра
63'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Р. Павлюченко
ГОЛ! 1:1!
А. Рязанцев
59'
Замена
Р. Еременко
️️️️
М. Вакасо
56'
Замена
А. Прудников
️️️️
Д. Торбинский
52'
51'
ГОЛ! 0:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Д. Тарасов
46'
Замена
Майкон
️️️️
В. Обинна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
(К)
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Виктор Обинна
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
(К)
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-2-3-1
1
Рыжиков
17
Мавинга
44
Навас
5
Маркано
23
Кузьмин
10
Натхо
6
М'Вила
61
Карадениз
22
Вакасо
7
Рязанцев
6
Торбинский
4-2-3-1
31
Абаев
55
Янбаев
14
Чорлука
4
Дюрица
29
Денисов
23
Тарасов
19
Диарра
19
Самедов
11
Буссуфа
11
Обинна
10
Павлюченко
5
Маркано
4
Кверквелия
4
Кверквелия
5
Маркано
22
Вакасо
26
Еременко
26
Еременко
22
Вакасо
6
Торбинский
89
Прудников
89
Прудников
6
Торбинский
19
Диарра
28
Тигорев
28
Тигорев
19
Диарра
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
11
Обинна
11
Майкон
11
Майкон
11
Обинна
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
18
Дарио Крешич
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Локомотив
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:15 (прямая)
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