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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Рубин
Локомотив - Рубин: обзор матча 04 октября 2009
Локомотив
04.10.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
3'
П. Одемвингие
36'
П. Одемвингие
75'
Л. Салуквадзе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Рубин
+4
Желтая карточка
К. Нобоа
Замена
А. Гатагов
️️️️
Д. Торбинский
+1
Замена
Р. Камболов
️️️️
П. Одемвингие
Желтая карточка
М. Асатиани
ГОЛ! 2:1!
Л. Салуквадзе
Пас отдал
А. Домингес
Замена
Р. Кочиш
️️️️
Шарлес
Травма
Шарлес
Желтая карточка
Шарлес
Желтая карточка
К. Ансальди
Желтая карточка
О. Кузьмин
ГОЛ! 2:0!
П. Одемвингие
Желтая карточка
Родолфо
14'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
А. Касаев
13'
Травма
А. Касаев
ГОЛ! 1:0!
П. Одемвингие
Пас отдал
Д. Сычев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Родолфо
(К)
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ОП
70
Шарлес
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
27
Питер Одемвингие
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Алехандро Домингес
АП
11
Алан Касаев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Рубин
77
Нукри Ревишвили
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
4-1-4-1
1
Гилерме
55
Янбаев
2
Родолфо
30
Асатиани
23
Кузьмин
19
Дуймович
70
Шарлес
6
Торбинский
88
Глушаков
27
Одемвингие
0
Сычев
4-4-1-1
1
Рыжиков
3
Салуквадзе
44
Навас
76
Шаронов
14
Ансальди
11
Касаев
37
Семак
7
Рязанцев
16
Нобоа
10
Домингес
11
Бухаров
6
Торбинский
9
Гатагов
9
Гатагов
6
Торбинский
27
Одемвингие
88
Камболов
88
Камболов
27
Одемвингие
70
Шарлес
30
Кочиш
30
Кочиш
70
Шарлес
11
Касаев
32
Баляйкин
32
Баляйкин
11
Касаев
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
1
Марек Чех
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
77
Нукри Ревишвили
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Локомотив - Рубин
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
В. Семенов (Гатчина)
И. Лапидус (Элиста)
Резервный судья:
В. Рогулев (Москва)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:55 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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