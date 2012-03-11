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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 11 марта 2012
Рубин
11.03.2012, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, группа A, 34 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Локомотив
Желтая карточка
С. Кисляк
+2
Замена
А. Касаев
️️️️
Г. Карадениз
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Д. Сычев
Замена
А. Сапатер
️️️️
Майкон
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Ф. Кайседо
Травма
Майкон
Желтая карточка
В. Калешин
Желтая карточка
М. Беляев
Желтая карточка
Д. Тарасов
Желтая карточка
Б. Натхо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ЦЗ
5
Петр Немов
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Алан Касаев
ЛП
0
Петр Быстров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
30
Джонатан Валье
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Рыжиков
17
Калешин
23
Кузьмин
4
Кверквелия
15
Кисляк
10
Натхо
26
Еременко
7
Рязанцев
5
Немов
61
Карадениз
16
Вальдес
4-1-2-2-1
1
Гилерме
49
Шишкин
90
Бурлак
6
Беляев
55
Янбаев
23
Тарасов
21
Оздоев
88
Глушаков
0
Сычев
11
Майкон
10
Кайседо
61
Карадениз
11
Касаев
11
Касаев
61
Карадениз
0
Сычев
6
Торбинский
6
Торбинский
0
Сычев
11
Майкон
0
Сапатер
0
Сапатер
11
Майкон
10
Кайседо
10
Павлюченко
10
Павлюченко
10
Кайседо
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
0
Петр Быстров
ЦП
30
Джонатан Валье
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Александр Фильцов
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
0
Петр Быстров
ЦП
30
Джонатан Валье
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Локомотив
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
Рубин
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 15:40 (прямая), 09:40 (понедельник, 12 марта)
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