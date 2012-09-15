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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Рубин
Локомотив - Рубин: обзор матча 15 сентября 2012
Локомотив
15.09.2012, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
52'
Д. Тарасов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Рубин
Желтая карточка
Д. Крешич
90'
+5
Замена
М. Оздоев
️️️️
Я. Тигорев
85'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
В. Обинна
75'
Желтая карточка
Майкон
73'
Желтая карточка
В. Чорлука
68'
65'
Желтая карточка
Г. Карадениз
Замена
Майкон
️️️️
М. Григорьев
62'
59'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
Д. Тарасов
54'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тарасов
Пас отдал
В. Чорлука
52'
46'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
К. Эдуардо
46'
Замена
Р. Шаронов
️️️️
В. Дядюн
44'
Вторая желтая
К. Ансальди
10'
Желтая карточка
К. Ансальди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
38
Андрей Ещенко
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
(К)
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
17
Владимир Дядюн
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Алан Касаев
ПВ
22
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Рубин
80
Алиреза Хагиги
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
30
Гекхан Торе
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-2-2-2
18
Крешич
38
Ещенко
4
Дюрица
14
Чорлука
49
Шишкин
28
Тигорев
23
Тарасов
10
Григорьев
19
Самедов
11
Обинна
14
Н'Дойе
4-1-2-2-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
5
Маркано
14
Ансальди
10
Натхо
26
Еременко
7
Рязанцев
11
Касаев
17
Дядюн
22
Эдуардо
11
Обинна
6
Торбинский
6
Торбинский
11
Обинна
28
Тигорев
21
Оздоев
21
Оздоев
28
Тигорев
10
Григорьев
11
Майкон
11
Майкон
10
Григорьев
17
Дядюн
76
Шаронов
76
Шаронов
17
Дядюн
11
Касаев
61
Карадениз
61
Карадениз
11
Касаев
22
Эдуардо
23
Рондон
23
Рондон
22
Эдуардо
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
80
Алиреза Хагиги
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
80
Алиреза Хагиги
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Локомотив - Рубин
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Целовальников Олег (г. Астрахань) Семёнов Вячеслав (г. Гатчина)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:00 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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