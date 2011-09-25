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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Рубин
Локомотив - Рубин: обзор матча 25 сентября 2011
Локомотив
25.09.2011, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
52'
А. Сапатер
77'
В. Дядюн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Рубин
+2
Замена
С. Кисляк
️️️️
Н. Вальдес
Замена
Д. Сычев
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
В. Обинна
️️️️
В. Игнатьев
ГОЛ! 1:1!
В. Дядюн
Пас отдал
А. Касаев
Замена
Д. Лоськов
️️️️
С. Ибричич
Замена
В. Дядюн
️️️️
И. Лебеденко
Замена
А. Касаев
️️️️
Р. Еременко
Желтая карточка
Н. Вальдес
ГОЛ! 1:0!
А. Сапатер
Пас отдал
Ф. Кайседо
Желтая карточка
О. Кузьмин
Желтая карточка
С. Боккетти
Желтая карточка
Г. Карадениз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
(К)
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
9
Сенияд Ибричич
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
11
Майкон
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
5
Петр Немов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Алексей Еременко
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
3-2-3-2
1
Гилерме
20
Игнатьев
3
Да Кошта
90
Бурлак
55
Янбаев
49
Шишкин
9
Ибричич
0
Сапатер
21
Оздоев
10
Кайседо
11
Майкон
4-3-1-2
1
Рыжиков
5
Немов
16
Боккетти
44
Навас
23
Кузьмин
16
Нобоа
26
Еременко
10
Натхо
61
Карадениз
10
Лебеденко
16
Вальдес
9
Ибричич
10
Лоськов
10
Лоськов
9
Ибричич
10
Кайседо
0
Сычев
0
Сычев
10
Кайседо
20
Игнатьев
11
Обинна
11
Обинна
20
Игнатьев
26
Еременко
11
Касаев
11
Касаев
26
Еременко
16
Вальдес
15
Кисляк
15
Кисляк
16
Вальдес
10
Лебеденко
17
Дядюн
17
Дядюн
10
Лебеденко
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
1
Антон Амельченко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Алексей Еременко
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Локомотив - Рубин
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:15 (прямая)
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