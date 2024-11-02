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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Рубин
Локомотив - Рубин: обзор матча 02 ноября 2024
Локомотив
02.11.2024, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
89'
А. Тимофеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Рубин
90'
+4
Желтая карточка
О. Иванов
90'
+1
Замена
В. Вада
️️️️
Р. Ашурматов
90'
+1
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Зотов
ГОЛ! 1:0!
А. Тимофеев
Пас отдал
С. Пиняев
89'
Желтая карточка
А. Тимофеев
85'
83'
Замена
М. Чуни
️️️️
Н. Чумич
Желтая карточка
Т. Сулейманов
80'
67'
Замена
Р. Безруков
️️️️
И. Рожков
Замена
В. Раков
️️️️
В. Сарвели
67'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Воробьев
56'
Замена
С. Пиняев
️️️️
Э. Севикян
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
(К)
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
(К)
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
14
Никита Салтыков
ЛВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
90
Марвин Чуни
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
3-4-1-2
22
Лантратов
71
Тикнизян
5
Ньямси
23
Монтес
71
Самошников
93
Карпукас
94
Тимофеев
24
Ненахов
19
Севикян
10
Воробьев
9
Сарвели
3-4-1-1-1
38
Ставер
5
Ашурматов
2
Тесленко
5
Вуячич
71
Рожков
6
Иву
22
Ходжа
70
Кабутов
21
Зотов
27
Чумич
19
Даку
19
Севикян
9
Пиняев
9
Пиняев
19
Севикян
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
9
Сарвели
11
Раков
11
Раков
9
Сарвели
5
Ашурматов
23
Вада
23
Вада
5
Ашурматов
71
Рожков
23
Безруков
23
Безруков
71
Рожков
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
27
Чумич
90
Чуни
90
Чуни
27
Чумич
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Локомотив - Рубин
2
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
8
Офсайды
2
1
Количество передач
510
333
Сейвы
2
2
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Артём Чистяков; АVAR – Сергей Цыганок
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Генич, Меламед)
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