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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 16 октября 2021
Рубин
16.10.2021, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Локомотив
36'
А. Дрейер
66'
Г. Онугха
68'
Ф. Смолов
90+3'
Р. Жемалетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Локомотив
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
А. Бека-Бека
90'
+2
Желтая карточка
К. Марадишвили
Замена
М. Костюков
️️️️
Х. Ин Бом
89'
88'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Н. Тикнизян
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Г. Онугха
79'
Желтая карточка
И. Самошников
75'
Замена
С. Бакаев
️️️️
А. Дрейер
72'
71'
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
Д. Куликов
68'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Смолов
Пас отдал
Д. Керк
ГОЛ! 2:0!
Г. Онугха
66'
46'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
М. Ненахов
46'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Петров
Желтая карточка
М. Тальби
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Дрейер
Пас отдал
Х. Ин Бом
36'
22'
Желтая карточка
М. Петров
8'
Желтая карточка
А. Бека-Бека
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
22
Константин Марадишвили
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Алексис Бека-Бека
ОП
25
Даниил Куликов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
18
Фаустино Анджорин
РФ
4-1-1-3-1
99
Дюпин
71
Самошников
3
Тальби
22
Уремович
31
Зотов
28
Абильдгор
16
Ин Бом
7
Кварацхелия
29
Хакшабанович
10
Дрейер
7
Онугха
3-2-3-1-1
53
Худяков
24
Ненахов
23
Пабло
21
Тикнизян
6
Баринов
6
Бека-Бека
25
Куликов
73
Петров
22
Марадишвили
9
Керк
90
Смолов
16
Ин Бом
77
Костюков
77
Костюков
16
Ин Бом
10
Дрейер
17
Бакаев
17
Бакаев
10
Дрейер
7
Онугха
18
Игнатьев
18
Игнатьев
7
Онугха
73
Петров
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
73
Петров
24
Ненахов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
24
Ненахов
21
Тикнизян
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
21
Тикнизян
25
Куликов
18
Анджорин
18
Анджорин
25
Куликов
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
52
Илья Петухов
ОП
16
Андрей Савин
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
38
Леон Мусаев
ЦП
Остались в запасе
52
Илья Петухов
ОП
16
Андрей Савин
ВР
4
Михаил Иваньков
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Рубин - Локомотив
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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