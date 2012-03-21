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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 21 марта 2012
Рубин
21.03.2012, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
4 : 0
Завершен
Локомотив
30'
Г. Карадениз
49'
А. Рязанцев
70'
Г. Карадениз
81'
С. Давыдов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - Локомотив
Желтая карточка
В. Калешин
+3
Замена
П. Немов
️️️️
Г. Карадениз
ГОЛ! 4:0!
С. Давыдов
Пас отдал
Р. Еременко
Замена
Д. Сычев
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
Д. Валье
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
Г. Карадениз
ГОЛ! 3:0!
Г. Карадениз
Пас отдал
С. Давыдов
Замена
С. Давыдов
️️️️
В. Дядюн
Замена
В. Обинна
️️️️
М. Оздоев
Желтая карточка
М. Оздоев
ГОЛ! 2:0!
А. Рязанцев
Пас отдал
В. Дядюн
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Д. Торбинский
Желтая карточка
Д. Торбинский
ГОЛ! 1:0!
Г. Карадениз
Пас отдал
А. Касаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
44
Сесар Навас
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
(К)
ЛВ
0
Альберто Сапатер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
30
Джонатан Валье
АП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
11
Виктор Обинна
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Рыжиков
17
Калешин
16
Боккетти
44
Навас
23
Кузьмин
10
Натхо
26
Еременко
7
Рязанцев
11
Касаев
61
Карадениз
17
Дядюн
4-1-2-2-1
1
Гилерме
49
Шишкин
90
Бурлак
3
Да Кошта
55
Янбаев
0
Сапатер
21
Оздоев
88
Глушаков
10
Кайседо
6
Торбинский
10
Павлюченко
61
Карадениз
5
Немов
5
Немов
61
Карадениз
11
Касаев
30
Валье
30
Валье
11
Касаев
17
Дядюн
10
Давыдов
10
Давыдов
17
Дядюн
6
Торбинский
20
Игнатьев
20
Игнатьев
6
Торбинский
21
Оздоев
11
Обинна
11
Обинна
21
Оздоев
10
Кайседо
0
Сычев
0
Сычев
10
Кайседо
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Александр Фильцов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:25 (прямая)
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