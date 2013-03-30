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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 30 марта 2013
Рубин
30.03.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
40'
Б. Натхо
87'
В. Дядюн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Локомотив
Замена
А. Рязанцев
️️️️
В. Дядюн
90'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Р. Еременко
88'
ГОЛ! 2:0!
В. Дядюн
Пас отдал
С. Навас
87'
Желтая карточка
К. Ансальди
74'
68'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Майкон
62'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
М. Григорьев
46'
Замена
В. Обинна
️️️️
Д. Тарасов
ГОЛ! 1:0!
Б. Натхо
40'
17'
Желтая карточка
Р. Павлюченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
АП
23
Олег Кузьмин
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Максим Григорьев
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
11
Виктор Обинна
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
76
Шаронов
44
Навас
17
Калешин
6
Орбаис
10
Натхо
61
Карадениз
23
Кузьмин
26
Еременко
17
Дядюн
4-2-3-1
1
Гилерме
49
Шишкин
4
Дюрица
14
Чорлука
55
Янбаев
28
Тигорев
23
Тарасов
10
Григорьев
88
Глушаков
11
Майкон
10
Павлюченко
17
Дядюн
7
Рязанцев
7
Рязанцев
17
Дядюн
26
Еременко
23
Рондон
23
Рондон
26
Еременко
10
Григорьев
6
Торбинский
6
Торбинский
10
Григорьев
23
Тарасов
11
Обинна
11
Обинна
23
Тарасов
11
Майкон
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
11
Майкон
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
15
Руслан Абышов
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
30
Гекхан Торе
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Гаврилин Максим (г. Владимир)
Глот Андрей (г. Ярославль)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:10 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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