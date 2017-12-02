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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Рубин
Локомотив - Рубин: обзор матча 02 декабря 2017
Локомотив
02.12.2017, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
87'
Д. Фарфан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Рубин
90'
+4
Желтая карточка
М. Оздоев
90'
+1
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Э. Набиуллин
Желтая карточка
Д. Тарасов
89'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фарфан
Пас отдал
М. Лысов
87'
83'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
С. Азмун
80'
Красная карточка
С. Навас
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Т. Михалик
60'
Травма
Т. Михалик
57'
46'
Желтая карточка
С. Навас
Замена
М. Лысов
️️️️
В. Денисов
46'
Замена
Эдер
️️️️
А. Миранчук
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
99
Мануэль Фернандеш
АП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПАЗ
6
Янн М'Вила
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
8
Роман Тугарев
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
20
Амир Натхо
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Коченков
29
Денисов
17
Михалик
4
Кверквелия
39
Пейчинович
27
Денисов
18
Коломейцев
21
Миранчук
59
Миранчук
99
Фернандеш
8
Фарфан
4-2-2-2
35
Джанаев
30
Кудряшов
44
Навас
88
Камболов
3
Набиуллин
26
Бауэр
6
М'Вила
21
Оздоев
10
Цакташ
20
Азмун
99
Канунников
29
Денисов
84
Лысов
84
Лысов
29
Денисов
17
Михалик
23
Тарасов
23
Тарасов
17
Михалик
21
Миранчук
24
Эдер
24
Эдер
21
Миранчук
3
Набиуллин
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
3
Набиуллин
20
Азмун
28
Сорокин
28
Сорокин
20
Азмун
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
20
Амир Натхо
ЦП
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
20
Амир Натхо
ЦП
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Сергей Рыжиков
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Локомотив - Рубин
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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