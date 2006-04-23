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Локомотив - Рубин
Локомотив - Рубин: обзор матча 23 апреля 2006
Локомотив
23.04.2006, воскресенье, 00:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
4 : 4
Завершен
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