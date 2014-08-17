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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 17 августа 2014
Рубин
17.08.2014, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
31'
Г. Карадениз (П)
26'
А. Миранчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Локомотив
90'
Замена
А. Касаев
️️️️
Майкон
82'
Желтая карточка
Я. Дюрица
74'
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Миранчук
Желтая карточка
Благо
64'
52'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Р. Павлюченко
45'
+1
Желтая карточка
В. Денисов
36'
Желтая карточка
Р. Павлюченко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Карадениз
31'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Т. Михалик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
40
Благо
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Тарас Михалик
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Рубин
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
4
Кверквелия
44
Навас
23
Кузьмин
40
Благо
28
Могилевец
21
Оздоев
61
Карадениз
97
Портнягин
99
Канунников
4-2-2-1-1
1
Гилерме
49
Шишкин
39
Пейчинович
4
Дюрица
29
Денисов
23
Тарасов
17
Михалик
19
Самедов
11
Майкон
59
Миранчук
10
Павлюченко
11
Майкон
11
Касаев
11
Касаев
11
Майкон
59
Миранчук
11
Ткачев
11
Ткачев
59
Миранчук
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
2
Александр Серасхов
ПЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
6
Сергей Макаров
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
88
Руслан Камболов
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
6
Сергей Макаров
ПЗ
28
Ян Тигорев
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Рубин - Локомотив
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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