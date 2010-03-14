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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 14 марта 2010
Рубин
14.03.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
87'
А. Горбанец
90'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Локомотив
Замена
Б. Натхо
️️️️
Ф. Текке
+3
ГОЛ! 2:0!
А. Бухаров
Пас отдал
Ф. Текке
ГОЛ! 1:0!
А. Горбанец
Пас отдал
К. Нобоа
Замена
Д. Глушаков
️️️️
П. Одемвингие
Замена
А. Горбанец
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
Т. Дуймович
Желтая карточка
Д. Тарасов
Замена
Ф. Текке
️️️️
В. Галиулин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Жорди Фигерас
ЛЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
21
Вагиз Галиулин
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПВ
11
Александр Бухаров
(К)
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
0
Дмитрий Сенников
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
19
Томислав Дуймович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
27
Питер Одемвингие
ПВ
15
Драман Траоре
ЦФ
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
33
Фатих Текке
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
70
Шарлес
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Майкон
ЦФ
4-3-2-1
1
Рыжиков
21
Фигерас
9
Орехов
44
Навас
32
Баляйкин
21
Галиулин
16
Нобоа
15
Муравски
11
Касаев
61
Карадениз
11
Бухаров
4-1-1-3-1
1
Гилерме
23
Кузьмин
30
Асатиани
0
Сенников
55
Янбаев
23
Тарасов
19
Дуймович
27
Одемвингие
88
Алиев
0
Сычев
15
Траоре
11
Касаев
32
Горбанец
32
Горбанец
11
Касаев
Текке
10
Натхо
10
Натхо
Текке
21
Галиулин
33
Текке
33
Текке
21
Галиулин
27
Одемвингие
88
Глушаков
88
Глушаков
27
Одемвингие
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
0
Евгений Черемисин
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
70
Шарлес
ЦП
11
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
40
МакБет Сибайя
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
70
Шарлес
ЦП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Локомотив
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
В. Семенов (Гатчина)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая); "Первый" 14:00 (прямая)
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