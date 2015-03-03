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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Рубин
Локомотив - Рубин: обзор матча 03 марта 2015
Локомотив
03.03.2015, вторник, 20:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Рубин
ГОЛ!
П. Шкулетич
4:2
ГОЛ!
С. Навас
3:2
ГОЛ!
В. Чорлука
3:1
ГОЛ!
О. Кузьмин
2:1
ГОЛ!
А. Самедов
2:0
Пенальти не реализован!
М. Ливайя
ГОЛ!
М. Фернандеш
1:0
Пенальти не реализован!
Г. Карадениз
117'
Желтая карточка
М. Оздоев
114'
Замена
С. Кисляк
️️️️
Р. Камболов
113'
Желтая карточка
М. Канунников
109'
Желтая карточка
Р. Камболов
Желтая карточка
А. Шешуков
97'
82'
Желтая карточка
М. Ливайя
80'
Замена
М. Ливайя
️️️️
И. Портнягин
65'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
В. Дядюн
Желтая карточка
Д. Тарасов
57'
Замена
А. Логашов
️️️️
Н. Пейчинович
46'
Желтая карточка
Я. Дюрица
45'
+1
Травма
Н. Пейчинович
43'
27'
Желтая карточка
О. Кузьмин
Замена
Гилерме
️️️️
И. Абаев
17'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Т. Михалик
16'
Травма
И. Абаев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
(К)
ПЗ
11
Майкон
ЛП
17
Тарас Михалик
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
40
Благо
ЦП
88
Руслан Камболов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
17
Владимир Дядюн
ПВ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-2-3-1
31
Абаев
39
Пейчинович
14
Чорлука
4
Дюрица
49
Шишкин
17
Михалик
7
Шешуков
11
Майкон
99
Фернандеш
19
Самедов
32
Шкулетич
4-3-1-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
4
Кверквелия
21
Котуньо
40
Благо
88
Камболов
21
Оздоев
17
Дядюн
99
Канунников
97
Портнягин
31
Абаев
1
Гилерме
1
Гилерме
31
Абаев
39
Пейчинович
43
Логашов
43
Логашов
39
Пейчинович
17
Михалик
23
Тарасов
23
Тарасов
17
Михалик
17
Дядюн
61
Карадениз
61
Карадениз
17
Дядюн
88
Камболов
15
Кисляк
15
Кисляк
88
Камболов
97
Портнягин
10
Ливайя
10
Ливайя
97
Портнягин
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
97
Ильзат Ахметов
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
97
Ильзат Ахметов
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Локомотив - Рубин
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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