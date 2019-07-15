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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Рубин
Локомотив - Рубин: обзор матча 15 июля 2019
Локомотив
15.07.2019, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
66'
А. Миранчук
76'
Х. Кварацхелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Рубин
Желтая карточка
М. Серкейра
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Е. Марков
88'
Замена
Д. Степанов
️️️️
В. Подберезкин
82'
Желтая карточка
В. Денисов
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Р. Жемалетдинов
81'
76'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
О. Данченко
70'
Замена
К. Закиров
️️️️
П. Могилевец
ГОЛ! 1:0!
А. Миранчук
66'
66'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
З. Давиташвили
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Эдер
58'
Желтая карточка
А. Миранчук
35'
Пенальти не реализован!
А. Миранчук
23'
18'
Желтая карточка
Ф. Уремович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
26
Мурило Серкейра
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Рубин
1
Давид Волк
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Камиль Закиров
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
3-3-3-1
1
Гилерме
31
Рыбус
14
Чорлука
27
Живоглядов
6
Баринов
26
Серкейра
20
Крыховяк
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
59
Миранчук
24
Эдер
3-1-5-1
99
Дюпин
28
Сорокин
22
Уремович
29
Денисов
44
Башкиров
22
Давиташвили
28
Могилевец
94
Данченко
17
Коновалов
92
Подберезкин
20
Марков
24
Эдер
18
Коломейцев
18
Коломейцев
24
Эдер
10
Жемалетдинов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
10
Жемалетдинов
28
Могилевец
8
Закиров
8
Закиров
28
Могилевец
92
Подберезкин
5
Степанов
5
Степанов
92
Подберезкин
22
Давиташвили
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
22
Давиташвили
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
8
Роман Тугарев
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
42
Иван Лапшов
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
99
Роман Акбашев
ЦП
1
Давид Волк
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
32
Иван Коновалов
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
42
Иван Лапшов
ЦЗ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
Остались в запасе
99
Роман Акбашев
ЦП
1
Давид Волк
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
32
Иван Коновалов
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Локомотив - Рубин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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