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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Локомотив
Рубин - Локомотив: обзор матча 12 апреля 2025
Рубин
12.04.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
50'
Д. Шабанхаджай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Локомотив
90'
+3
Желтая карточка
Т. Сулейманов
Желтая карточка
И. Рожков
87'
Замена
А. Зотов
️️️️
Б. Йочич
85'
84'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
А. Сильянов
84'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
С. Пиняев
Замена
В. Вада
️️️️
М. Даку
81'
Замена
О. Иванов
️️️️
В. Ходжа
81'
73'
Замена
Э. Севикян
️️️️
М. Ненахов
73'
Замена
В. Раков
️️️️
Д. Воробьев
64'
Желтая карточка
Д. Баринов
ГОЛ! 1:0!
Д. Шабанхаджай
Пас отдал
Б. Йочич
50'
46'
Замена
А. Карпукас
️️️️
Д. Годяев
44'
Желтая карточка
Д. Годяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
6
Угочукву Иву
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
83
Алексей Батраков
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Рубин
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
4-2-1-1-2
38
Ставер
70
Кабутов
5
Вуячич
27
Грицаенко
71
Рожков
22
Ходжа
6
Иву
23
Безруков
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
3-3-2-1
1
Митрюшкин
47
Годяев
3
Фассон
23
Монтес
24
Ненахов
6
Баринов
71
Самошников
83
Батраков
9
Пиняев
10
Воробьев
19
Даку
23
Вада
23
Вада
19
Даку
8
Йочич
21
Зотов
21
Зотов
8
Йочич
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
9
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
9
Пиняев
47
Годяев
93
Карпукас
93
Карпукас
47
Годяев
24
Ненахов
19
Севикян
19
Севикян
24
Ненахов
45
Сильянов
99
Сулейманов
99
Сулейманов
45
Сильянов
10
Воробьев
11
Раков
11
Раков
10
Воробьев
Остались в запасе
Рубин
Локомотив
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Рубин - Локомотив
1
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
16
Офсайды
2
2
Количество передач
361
508
Сейвы
1
6
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Михаил Иванов
Алексей Ермилов
Дополнительные помощники:
ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Кукуляк
Резервный судья:
Михаил Черемных
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Шнякин, Титов)
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