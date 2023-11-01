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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Рубин
Локомотив - Рубин: обзор матча 01 ноября 2023
Локомотив
01.11.2023, среда, 18:30
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
3 : 0
Завершен
Рубин
9'
Н. Тикнизян
26'
А. Миранчук
37'
В. Сарвели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Рубин
Замена
М. Митай
️️️️
Н. Тикнизян
82'
80'
Замена
А. Зотов
️️️️
У. Рахмоналиев
70'
Замена
Н. Чумич
️️️️
Л. Ранджелович
Замена
М. Глушенков
️️️️
К. Марадишвили
70'
Замена
М. Щетинин
️️️️
В. Сарвели
70'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Т. Сулейманов
65'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Миранчук
65'
Желтая карточка
В. Сарвели
60'
46'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Ломовицкий
46'
Замена
М. Даку
️️️️
Д. Фамейе
46'
Замена
И. Вуячич
️️️️
Е. Сорокин
Желтая карточка
К. Марадишвили
45'
Желтая карточка
Д. Куликов
40'
ГОЛ! 3:0!
В. Сарвели
Пас отдал
А. Миранчук
37'
ГОЛ! 2:0!
А. Миранчук
Пас отдал
Н. Тикнизян
26'
22'
Желтая карточка
Д. Фамейе
ГОЛ! 1:0!
Н. Тикнизян
Пас отдал
Д. Рыбчинский
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
71
Илья Самошников
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Рубин
50
Егор Шамов
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
10
Максим Глушенков
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
66
Никита Янович
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Гилерме
71
Самошников
63
Кузьмичев
3
Фассон
71
Тикнизян
25
Куликов
22
Марадишвили
21
Миранчук
20
Рыбчинский
99
Сулейманов
9
Сарвели
4-1-1-3-1
50
Шамов
71
Рожков
28
Сорокин
5
Ашурматов
27
Грицаенко
7
Рахмоналиев
6
Апшацев
11
Ломовицкий
77
Ранджелович
44
Кузнецов
7
Фамейе
71
Тикнизян
2
Митай
2
Митай
71
Тикнизян
9
Сарвели
88
Щетинин
88
Щетинин
9
Сарвели
21
Миранчук
9
Пиняев
9
Пиняев
21
Миранчук
22
Марадишвили
10
Глушенков
10
Глушенков
22
Марадишвили
99
Сулейманов
22
Дзюба
22
Дзюба
99
Сулейманов
28
Сорокин
5
Вуячич
5
Вуячич
28
Сорокин
11
Ломовицкий
70
Кабутов
70
Кабутов
11
Ломовицкий
7
Рахмоналиев
21
Зотов
21
Зотов
7
Рахмоналиев
77
Ранджелович
27
Чумич
27
Чумич
77
Ранджелович
7
Фамейе
19
Даку
19
Даку
7
Фамейе
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
53
Даниил Худяков
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
Главный тренер
Михаил Галактионов
99
Юрий Дюпин
ВР
66
Никита Янович
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
66
Никита Янович
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Локомотив - Рубин
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
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