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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Рубин
Локомотив - Рубин: обзор матча 07 декабря 2013
Локомотив
07.12.2013, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Рубин
90'
+3
Желтая карточка
О. Кузьмин
Желтая карточка
М. Буссуфа
90'
+3
Вторая желтая
Л. Диарра
90'
+2
90'
+2
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Рязанцев
Желтая карточка
Л. Диарра
90'
Замена
С. Ткачев
️️️️
А. Самедов
84'
79'
Желтая карточка
Я. М'Вила
73'
Желтая карточка
С. Кисляк
72'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
С. Азмун
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Р. Павлюченко
57'
Желтая карточка
В. Чорлука
34'
25'
Желтая карточка
В. Кулик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
(К)
ОП
19
Лассана Диарра
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
7
Александр Рязанцев
(К)
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Алишер Джалилов
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
4-2-3-1
31
Абаев
29
Денисов
14
Чорлука
4
Дюрица
55
Янбаев
23
Тарасов
19
Диарра
11
Майкон
11
Буссуфа
19
Самедов
10
Павлюченко
4-3-2-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
5
Маркано
44
Навас
15
Кисляк
10
Натхо
6
М'Вила
7
Рязанцев
55
Кулик
20
Азмун
19
Самедов
11
Ткачев
11
Ткачев
19
Самедов
10
Павлюченко
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
10
Павлюченко
20
Азмун
23
Рондон
23
Рондон
20
Азмун
7
Рязанцев
23
Мухаметшин
23
Мухаметшин
7
Рязанцев
Остались в запасе
Локомотив
Рубин
18
Дарио Крешич
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
21
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Локомотив - Рубин
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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