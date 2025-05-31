1 июня в Москве на стадионе «Лужники» состоится финал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА. Армейцы подходят к решающему матчу с серией из пяти игр без поражений, демонстрируя уверенную игру в обороне и стабильную результативность. «Ростов» добрался до финала, обыграв «Спартак» (2:1), но в целом находится в нестабильной форме и не побеждает в домашних матчах уже семь встреч подряд. Ожидается плотная и напряжeнная борьба с минимальным числом голевых моментов.

«Ростов»

Ростовчане с трудом прошли путь до финала, победив «Спартак» в полуфинале (2:1). Впрочем, в последних пяти матчах команда забила лишь четыре мяча и пропустила пять – этого недостаточно, чтобы уверенно рассчитывать на трофей. Домашняя серия также вызывает вопросы: «Ростов» не выигрывает дома уже семь матчей подряд. Средняя результативность – 0.80 забитых мяча за игру, и только в одном из последних пяти матчей удалось отличиться более одного раза. Проблемы наблюдаются и в обороне, хотя в среднем команда пропускает лишь 1.00 гола за матч, соперники регулярно находят лазейки.

ЦСКА

Армейцы набрали хорошую форму: победа над «Зенитом» (2:0) в полуфинале, три победы в последних пяти матчах, восемь забитых мячей и всего три пропущенных. Команда стабильно действует в атаке, в среднем забивая 1.60 гола за матч. Особенно важно, что ЦСКА надeжен в обороне: всего 0.60 пропущенных за игру за последние пять встреч. Коллектив демонстрирует зрелость и дисциплину, что особенно важно в финальных играх. Победа над «Зенитом» показала, что команда способна побеждать соперников самого высокого уровня, сохраняя при этом контроль над игрой.

Факты о командах

«Ростов»

Не выигрывает в 7 последних матчах дома

В последних 5 матчах: 4 забитых, 5 пропущенных

В среднем 0.80 забитого гола за матч

В среднем 1.00 пропущенного гола за матч

ЦСКА

Не проигрывает в 5 последних матчах

В последних 5 матчах: 8 забитых, 3 пропущенных

В среднем 1.60 забитого гола за матч

В среднем 0.60 пропущенного гола за матч

Забивает в 5 матчах подряд

Личные встречи 25% (17) 21% (14) 54% (37) 58 Забитых мячей 116 0.85 В среднем за матч 1.71 3:2 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч: 6:0 Самая крупная ничья: 3:3 Зимний кубок РПЛ, 1 тур ЦСКА 1 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 16 тур ЦСКА 1 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 1 тур Ростов 0 : 0 ЦСКА Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала ЦСКА 2 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 17 тур ЦСКА 2 : 0 Ростов Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала Ростов 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 9 тур Ростов 3 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 30 тур ЦСКА 4 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 7 тур Ростов 0 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 30 тур ЦСКА 4 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 4 тур Ростов 1 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 19 тур Ростов 1 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 14 тур ЦСКА 2 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 21 тур Ростов 3 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 12 тур ЦСКА 1 : 3 Ростов Кубок «Париматч» Премьер, 3 тур ЦСКА 1 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 16 тур Ростов 0 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 2 тур ЦСКА 0 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 24 тур Ростов 1 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 10 тур ЦСКА 2 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 23 тур ЦСКА 0 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 9 тур Ростов 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 20 тур Ростов 2 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 6 тур ЦСКА 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 30 тур Ростов 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 6 тур ЦСКА 6 : 0 Ростов Суперкубок России, ЦСКА 3 : 1 Ростов Россия. Премьер-Лига, 18 тур Ростов 0 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 8 тур ЦСКА 1 : 0 Ростов Россия. Премьер-Лига, 30 тур Ростов 3 : 0 ЦСКА Россия. Кубок, 1/2 финала Ростов 0 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-Лига, 1 тур ЦСКА 1 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 24 тур Ростов 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 9 тур ЦСКА 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-Лига, 23 тур ЦСКА 2 : 0 Ростов Россия. Премьер-Лига, 9 тур Ростов 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 20 тур Ростов 1 : 0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 6 тур ЦСКА 1 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 22 тур ЦСКА 4 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 8 тур Ростов 1 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 25 тур Ростов 1 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 10 тур ЦСКА 1 : 2 Ростов Россия. Премьер-лига, 28 тур ЦСКА 2 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 13 тур Ростов 0 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 26 тур ЦСКА 2 : 0 Ростов Россия. Премьер-лига, 5 тур Ростов 1 : 3 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 26 тур Ростов 0 : 1 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 5 тур ЦСКА 0 : 1 Ростов Россия. Премьер-лига, 12 тур Ростов 3 : 2 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 19 тур ЦСКА 5 : 1 Ростов Чемпионат России, 21 тур ЦСКА 0 : 0 Ростов Чемпионат России, 7 тур Ростов 0 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 24 тур Ростов 1 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 10 тур ЦСКА 1 : 1 Ростов Чемпионат России, 23 тур ЦСКА 2 : 0 Ростов Чемпионат России, 9 тур Ростов 1 : 3 ЦСКА Чемпионат России, 27 тур ЦСКА 1 : 0 Ростов Чемпионат России, 12 тур Ростов 1 : 0 ЦСКА Чемпионат России, 31 тур ЦСКА 2 : 0 Ростов Чемпионат России, 14 тур Ростов 1 : 1 ЦСКА Чемпионат России, 28 тур Ростов 0 : 5 ЦСКА Чемпионат России, 11 тур ЦСКА 4 : 2 Ростов Чемпионат России, 27 тур Ростов 1 : 3 ЦСКА Чемпионат России, 4 тур ЦСКА 4 : 0 Ростов Чемпионат России, 25 тур ЦСКА 2 : 3 Ростов Чемпионат России, 10 тур Ростов 1 : 0 ЦСКА Чемпионат России. Финальный этап, 8 тур Ростов 0 : 1 ЦСКА Чемпионат России. Финальный этап, 3 тур ЦСКА 4 : 0 Ростов

Прогноз на матч «Ростов» – ЦСКА

Форма и статистика говорят в пользу армейцев: они надeжнее в обороне, эффективнее в атаке и подходят к матчу с серией без поражений. «Ростов» нестабилен, особенно на фоне своих домашних результатов. Финалы часто проходят в закрытом стиле, и здесь многое будет зависеть от первых 20 минут. Учитывая текущую форму команд, ЦСКА выглядит фаворитом, способным довести матч до победы с минимальным счeтом.Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «ЦСКА».

Рекомендованные ставки: