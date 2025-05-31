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Прогноз на точный счёт матча «Ростов» – ЦСКА: FONBET Кубок России, 1 июня 2025

31 мая 2025 9:00
Ростов - ЦСКА
01 июн. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. Кубок, Финал
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5.50
Точный счёт 1:0 в пользу ЦСКА 
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1 июня в Москве на стадионе «Лужники» состоится финал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА. Армейцы подходят к решающему матчу с серией из пяти игр без поражений, демонстрируя уверенную игру в обороне и стабильную результативность. «Ростов» добрался до финала, обыграв «Спартак» (2:1), но в целом находится в нестабильной форме и не побеждает в домашних матчах уже семь встреч подряд. Ожидается плотная и напряжeнная борьба с минимальным числом голевых моментов.

«Ростов»

Ростовчане с трудом прошли путь до финала, победив «Спартак» в полуфинале (2:1). Впрочем, в последних пяти матчах команда забила лишь четыре мяча и пропустила пять – этого недостаточно, чтобы уверенно рассчитывать на трофей. Домашняя серия также вызывает вопросы: «Ростов» не выигрывает дома уже семь матчей подряд. Средняя результативность – 0.80 забитых мяча за игру, и только в одном из последних пяти матчей удалось отличиться более одного раза. Проблемы наблюдаются и в обороне, хотя в среднем команда пропускает лишь 1.00 гола за матч, соперники регулярно находят лазейки.

ЦСКА

Армейцы набрали хорошую форму: победа над «Зенитом» (2:0) в полуфинале, три победы в последних пяти матчах, восемь забитых мячей и всего три пропущенных. Команда стабильно действует в атаке, в среднем забивая 1.60 гола за матч. Особенно важно, что ЦСКА надeжен в обороне: всего 0.60 пропущенных за игру за последние пять встреч. Коллектив демонстрирует зрелость и дисциплину, что особенно важно в финальных играх. Победа над «Зенитом» показала, что команда способна побеждать соперников самого высокого уровня, сохраняя при этом контроль над игрой.

Факты о командах

«Ростов»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах дома
  • В последних 5 матчах: 4 забитых, 5 пропущенных
  • В среднем 0.80 забитого гола за матч
  • В среднем 1.00 пропущенного гола за матч

ЦСКА

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В последних 5 матчах: 8 забитых, 3 пропущенных
  • В среднем 1.60 забитого гола за матч
  • В среднем 0.60 пропущенного гола за матч
  • Забивает в 5 матчах подряд

Личные встречи
25% (17)
21% (14)
54% (37)
58
Забитых мячей
116
0.85
В среднем за матч
1.71
3:2
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  3:3
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
1 : 0
31.01.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 2
23.11.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
0 : 0
20.07.2024
ЦСКА
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
ЦСКА
2 : 0
12.03.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2 : 0
03.12.2023
Ростов
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Ростов
1 : 1
29.11.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
3 : 3
24.09.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
4 : 1
03.06.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0 : 0
28.08.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
4 : 0
21.05.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1 : 3
14.08.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1 : 3
17.12.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
2 : 0
08.11.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
3 : 2
09.03.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
1 : 3
06.10.2019
Ростов
Кубок «Париматч» Премьер, 3 тур
ЦСКА
1 : 2
03.07.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
0 : 0
02.12.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
0 : 1
05.08.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
1 : 2
01.04.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
2 : 0
16.09.2017
Ростов
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
0 : 0
15.04.2017
Ростов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2 : 0
02.10.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
2 : 0
12.03.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
2 : 1
22.08.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ростов
1 : 1
30.05.2015
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
6 : 0
31.08.2014
Ростов
Суперкубок России,
ЦСКА
3 : 1
26.07.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Ростов
0 : 0
02.12.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 0
14.09.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ростов
3 : 0
26.05.2013
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ростов
0 : 2
07.05.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
ЦСКА
1 : 0
21.07.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
1 : 1
18.09.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
2 : 1
15.05.2011
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
ЦСКА
2 : 0
03.10.2010
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ростов
1 : 0
06.05.2010
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
1 : 0
30.08.2009
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
1 : 2
26.04.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 22 тур
ЦСКА
4 : 0
26.08.2007
Ростов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ростов
1 : 1
06.05.2007
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
1 : 2
28.10.2006
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
1 : 2
10.07.2006
Ростов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
2 : 1
30.10.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
0 : 2
25.06.2005
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 26 тур
ЦСКА
2 : 0
16.10.2004
Ростов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1 : 3
07.04.2004
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
0 : 1
27.09.2003
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 5 тур
ЦСКА
0 : 1
19.04.2003
Ростов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
3 : 2
13.08.2002
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
5 : 1
09.08.2002
Ростов
Чемпионат России, 21 тур
ЦСКА
0 : 0
11.08.2001
Ростов
Чемпионат России, 7 тур
Ростов
0 : 1
28.04.2001
ЦСКА
Чемпионат России, 24 тур
Ростов
1 : 1
06.09.2000
ЦСКА
Чемпионат России, 10 тур
ЦСКА
1 : 1
27.05.2000
Ростов
Чемпионат России, 23 тур
ЦСКА
2 : 0
11.09.1999
Ростов
Чемпионат России, 9 тур
Ростов
1 : 3
29.05.1999
ЦСКА
Чемпионат России, 27 тур
ЦСКА
1 : 0
03.10.1998
Ростов
Чемпионат России, 12 тур
Ростов
1 : 0
17.06.1998
ЦСКА
Чемпионат России, 31 тур
ЦСКА
2 : 0
14.10.1997
Ростов
Чемпионат России, 14 тур
Ростов
1 : 1
18.06.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 28 тур
Ростов
0 : 5
19.09.1996
ЦСКА
Чемпионат России, 11 тур
ЦСКА
4 : 2
08.05.1996
Ростов
Чемпионат России, 27 тур
Ростов
1 : 3
30.09.1995
ЦСКА
Чемпионат России, 4 тур
ЦСКА
4 : 0
01.05.1995
Ростов
Чемпионат России, 25 тур
ЦСКА
2 : 3
27.08.1993
Ростов
Чемпионат России, 10 тур
Ростов
1 : 0
06.05.1993
ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап, 8 тур
Ростов
0 : 1
08.11.1992
ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап, 3 тур
ЦСКА
4 : 0
10.09.1992
Ростов
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Прогноз на матч «Ростов» – ЦСКА

Форма и статистика говорят в пользу армейцев: они надeжнее в обороне, эффективнее в атаке и подходят к матчу с серией без поражений. «Ростов» нестабилен, особенно на фоне своих домашних результатов. Финалы часто проходят в закрытом стиле, и здесь многое будет зависеть от первых 20 минут. Учитывая текущую форму команд, ЦСКА выглядит фаворитом, способным довести матч до победы с минимальным счeтом.Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «ЦСКА».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу ЦСКА – коэффициент 5.50
  • Победа ЦСКА – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «ЦСКА» больше 1 – коэффициент 1.95

5.50
Точный счёт 1:0 в пользу ЦСКА 
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок
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