1 июня в Москве на стадионе «Лужники» состоится финал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА. Армейцы подходят к решающему матчу с серией из пяти игр без поражений, демонстрируя уверенную игру в обороне и стабильную результативность. «Ростов» добрался до финала, обыграв «Спартак» (2:1), но в целом находится в нестабильной форме и не побеждает в домашних матчах уже семь встреч подряд. Ожидается плотная и напряжeнная борьба с минимальным числом голевых моментов.
«Ростов»
Ростовчане с трудом прошли путь до финала, победив «Спартак» в полуфинале (2:1). Впрочем, в последних пяти матчах команда забила лишь четыре мяча и пропустила пять – этого недостаточно, чтобы уверенно рассчитывать на трофей. Домашняя серия также вызывает вопросы: «Ростов» не выигрывает дома уже семь матчей подряд. Средняя результативность – 0.80 забитых мяча за игру, и только в одном из последних пяти матчей удалось отличиться более одного раза. Проблемы наблюдаются и в обороне, хотя в среднем команда пропускает лишь 1.00 гола за матч, соперники регулярно находят лазейки.
ЦСКА
Армейцы набрали хорошую форму: победа над «Зенитом» (2:0) в полуфинале, три победы в последних пяти матчах, восемь забитых мячей и всего три пропущенных. Команда стабильно действует в атаке, в среднем забивая 1.60 гола за матч. Особенно важно, что ЦСКА надeжен в обороне: всего 0.60 пропущенных за игру за последние пять встреч. Коллектив демонстрирует зрелость и дисциплину, что особенно важно в финальных играх. Победа над «Зенитом» показала, что команда способна побеждать соперников самого высокого уровня, сохраняя при этом контроль над игрой.
Факты о командах
«Ростов»
- Не выигрывает в 7 последних матчах дома
- В последних 5 матчах: 4 забитых, 5 пропущенных
- В среднем 0.80 забитого гола за матч
- В среднем 1.00 пропущенного гола за матч
ЦСКА
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- В последних 5 матчах: 8 забитых, 3 пропущенных
- В среднем 1.60 забитого гола за матч
- В среднем 0.60 пропущенного гола за матч
- Забивает в 5 матчах подряд
Прогноз на матч «Ростов» – ЦСКА
Форма и статистика говорят в пользу армейцев: они надeжнее в обороне, эффективнее в атаке и подходят к матчу с серией без поражений. «Ростов» нестабилен, особенно на фоне своих домашних результатов. Финалы часто проходят в закрытом стиле, и здесь многое будет зависеть от первых 20 минут. Учитывая текущую форму команд, ЦСКА выглядит фаворитом, способным довести матч до победы с минимальным счeтом.Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «ЦСКА».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу ЦСКА – коэффициент 5.50
- Победа ЦСКА – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «ЦСКА» больше 1 – коэффициент 1.95