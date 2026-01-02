Матч 13 тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Таавуном» обещает стать одним из самых ярких противостояний тура. Команды находятся в верхней части таблицы и демонстрируют стабильный атакующий футбол. «Аль-Иттихад» постепенно набрал ход после неудачного старта сезона, тогда как «Аль-Таавун» продолжает впечатлять серией без поражений.

«Аль-Иттихад»

Хозяева подходят к встрече на серии из четырех побед подряд во всех турнирах. В последних пяти матчах команда забила 12 мячей, а в трех последних турах чемпионата неизменно отличалась минимум один раз. «Аль-Иттихад» уверенно чувствует себя в домашних матчах и традиционно успешно играет против «Аль-Таавуна», не проигрывая ему в 12 из 14 последних очных встреч.

«Аль-Таавун»

Гости идут третьими в таблице и не знают поражений уже в десяти матчах подряд в рамках чемпионата. Команда стабильно забивает – серия с голами насчитывает уже 10 игр, а в последних пяти встречах «Аль-Таавун» в среднем отличается 2.2 раза за матч. При этом оборона выглядит надежно: всего 3 пропущенных мяча за тот же отрезок. Однако в гостях против «Аль-Иттихада» команде традиционно непросто.

Факты о командах

«Аль-Иттихад»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем 2.40 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр

Не проигрывает «Аль-Таавуну» в 12 из 14 очных встреч

«Аль-Таавун»