«Аль-Иттихад» – «Аль-Таавун»: прогноз и ставки на матч 3 января 2025 с коэффициентом 1.82

02 января 2026 10:28
Аль-Иттихад - Аль-Таавун
03 янв. 2026, суббота 20:30 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
Индивидуальный тотал «Аль-Иттихада» больше 1.5
Матч 13 тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Таавуном» обещает стать одним из самых ярких противостояний тура. Команды находятся в верхней части таблицы и демонстрируют стабильный атакующий футбол. «Аль-Иттихад» постепенно набрал ход после неудачного старта сезона, тогда как «Аль-Таавун» продолжает впечатлять серией без поражений.

«Аль-Иттихад»

Хозяева подходят к встрече на серии из четырех побед подряд во всех турнирах. В последних пяти матчах команда забила 12 мячей, а в трех последних турах чемпионата неизменно отличалась минимум один раз. «Аль-Иттихад» уверенно чувствует себя в домашних матчах и традиционно успешно играет против «Аль-Таавуна», не проигрывая ему в 12 из 14 последних очных встреч.

«Аль-Таавун»

Гости идут третьими в таблице и не знают поражений уже в десяти матчах подряд в рамках чемпионата. Команда стабильно забивает – серия с голами насчитывает уже 10 игр, а в последних пяти встречах «Аль-Таавун» в среднем отличается 2.2 раза за матч. При этом оборона выглядит надежно: всего 3 пропущенных мяча за тот же отрезок. Однако в гостях против «Аль-Иттихада» команде традиционно непросто.

Факты о командах

«Аль-Иттихад»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем 2.40 забито и 1.20 пропущено за последние 5 игр
  • Не проигрывает «Аль-Таавуну» в 12 из 14 очных встреч

«Аль-Таавун»

  • Не проигрывает в 10 матчах чемпионата подряд
  • Забивает в 12 последних матчах
  • В среднем 2.20 забито и 0.60 пропущено за последние 5 игр
  • Пропускает менее одного мяча за игру

Личные встречи
60% (3)
40% (2)
0% (0)
6
Забитых мячей
3
1.2
В среднем за матч
0.6
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
03.01.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Таавун
1 : 2
06.02.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
29.08.2024
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Иттихад
0 : 0
05.04.2024
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
1 : 1
20.10.2023
Аль-Иттихад

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Аль-Таавун»

Обе команды находятся в хорошей форме и регулярно забивают, поэтому матч вряд ли получится закрытым. «Аль-Иттихад» имеет преимущество за счет домашнего поля и успешной статистики очных встреч, однако «Аль-Таавун» способен навязать борьбу за счет стабильной атаки. Оптимальным вариантом выглядит ставка на результативность хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Аль-Иттихада» больше 1.5 – коэффициент 1.82
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.90

Индивидуальный тотал «Аль-Иттихада» больше 1.5
Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Аль-Иттихад
