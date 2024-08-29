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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттихад - Аль-Таавун
Аль-Иттихад - Аль-Таавун: обзор матча 29 августа 2024
Аль-Иттихад
29.08.2024, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Таавун
70'
К. Бензема
90+8'
У. Ауа (П)
59'
М. Барроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Аль-Таавун
90'
+10
Желтая карточка
А. Эль-Махдиуи
Желтая карточка
У. Ауа
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 2:1!
У. Ауа
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
М. Аль-Муфарриж
90'
+5
Вторая желтая
А. Аль-Салули
Замена
А. Аль-Биши
️️️️
К. Бензема
90'
+2
90'
+2
Замена
С. Аль-Фархан
️️️️
Ф. Мохаммед Аль-Джумаия
81'
Замена
А. Адам
️️️️
М. Барроу
81'
Замена
С. Мандаш
️️️️
Ж. Педро
73'
Замена
Ф. Аль-Абдулразик
️️️️
С. Аль-Нассер
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
М. Шанкити
70'
Замена
М. Факихи
️️️️
А. Аль-Обуд
67'
66'
Желтая карточка
А. Аль-Салули
Замена
С. Аль-Шехри
️️️️
Ф. Аль-Сагур
66'
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Барроу
Пас отдал
С. Аль-Нассер
34'
Желтая карточка
Ф. Мохаммед Аль-Джумаия
Желтая карточка
М. Диаби
25'
Желтая карточка
Ф. Аль-Сагур
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
9
Карим Бензема
(К)
ЦФ
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
8
Флавио
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
87
Yaseen Khalid
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Таавун
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
28
Turki Al Shaifan
ЦП
67
Mohammed Baker
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
13
Шанкити
6
Аль-Муса
27
Аль-Сагур
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
19
Диаби
24
Аль-Обуд
9
Бензема
3-1-2-2-2
1
Маилсон
93
Аль-Салули
5
Жиротто
32
Аль-Муфарриж
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
76
Файр
14
Аль-Джумаия
6
Аль-Нассер
99
Барроу
9
Педро
24
Аль-Обуд
42
Факихи
42
Факихи
24
Аль-Обуд
9
Бензема
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
9
Бензема
27
Аль-Сагур
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
27
Аль-Сагур
6
Аль-Нассер
19
Аль-Абдулразик
19
Аль-Абдулразик
6
Аль-Нассер
14
Аль-Джумаия
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
14
Аль-Джумаия
9
Педро
27
Мандаш
27
Мандаш
9
Педро
99
Барроу
9
Адам
9
Адам
99
Барроу
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Таавун
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
87
Yaseen Khalid
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
28
Turki Al Shaifan
ЦП
67
Mohammed Baker
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
87
Yaseen Khalid
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
28
Turki Al Shaifan
ЦП
67
Mohammed Baker
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Таавун
3
1
4
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
527
506
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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