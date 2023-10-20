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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таавун - Аль-Иттихад
Аль-Таавун - Аль-Иттихад: обзор матча 20 октября 2023
Аль-Таавун
20.10.2023, пятница, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
26'
К. Бензема (АГ)
22'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таавун - Аль-Иттихад
Желтая карточка
Флавио
90'
+1
Замена
А. Аль-Салули
️️️️
Ж. Педро
87'
Замена
С. Аль-Нассер
️️️️
М. Факихи
81'
75'
Замена
М. Аль-Олаян
️️️️
М. Шанкити
75'
Замена
С. Джамаан Аль-Амри
️️️️
А. Хамдалла
38'
Желтая карточка
А. Хамдалла
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Бензема
26'
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
И. Коронадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
ОП
8
Флавио
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
10
Матеус
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Иттихад
43
Марсело Гроэ
ВР
24
Ахмед Бамсауд
ЛЗ
4
Умар Хавсави
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Игор Коронадо
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
7
Ромариньо
ЦФ
Аль-Таавун
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
Аль-Иттихад
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
33
Мадалла Аль-Олаян
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
6
Султан Аль-Фархан
ОП
12
Турки Аль-Жаади
ЦП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Маилсон
42
Факихи
23
Аль-Ахмед
5
Жиротто
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
10
Медран
15
Аль-Ояяри
10
Матеус
99
Барроу
9
Педро
4-2-1-3
43
Гроэ
13
Шанкити
4
Хавсави
5
Фелипе
24
Бамсауд
91
Канте
6
Аль-Нашри
77
Коронадо
7
Ромариньо
9
Хамдалла
9
Бензема
9
Педро
93
Аль-Салули
93
Аль-Салули
9
Педро
42
Факихи
6
Аль-Нассер
6
Аль-Нассер
42
Факихи
13
Шанкити
33
Аль-Олаян
33
Аль-Олаян
13
Шанкити
9
Хамдалла
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
9
Хамдалла
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Иттихад
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
6
Султан Аль-Фархан
ОП
12
Турки Аль-Жаади
ЦП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
32
Эяд Лоай Мадани
ОП
23
Rakan Rajeh Altulayhi
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
Остались в запасе
33
Абдуллах аль-Майюф
ВР
25
Сувайлем Аль-Манхали
ЦЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
6
Султан Аль-Фархан
ОП
12
Турки Аль-Жаади
ЦП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Иттихад
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
- : -
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.10.2026
Аль-Дирия
Информация о матче
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
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