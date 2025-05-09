10 мая на Олимпийском стадионе в Риме состоится матч Серии А между «Лацио» и «Ювентусом». Обе команды ведут борьбу за высокие места и подходят к очному противостоянию в хорошей форме. «Лацио» показывает отличную серию без поражений, а «Ювентус» старается закрепиться в топ-4, что делает встречу особенно принципиальной.

«Лацио»

«Лацио» проводит сильный отрезок чемпионата: команда не проигрывает уже 6 туров подряд и стабильно демонстрирует результативную игру. В последних 5 матчах римляне забили 9 голов и пропустили всего 4, подтверждая отличную балансировку между атакой и обороной. Валентин Кастельянос, лидер нападения, записал на свой счет 14 голов в сезоне и продолжает вести команду вперед. Особенно надежно «Лацио» играет дома, где в 7 из 9 последних матчей не потерпел поражения.

«Ювентус»

«Ювентус» также набрал неплохую форму и после 35 туров имеет 63 очка. Команда стабильно выступает, не проигрывая в 5 из 7 последних встреч. Душан Влахович, лучший бомбардир туринцев, забил 14 мячей в чемпионате и остается главной угрозой для соперников. В последних 5 играх «Юве» забил 6 голов и пропустил 4, подтверждая хорошую выстроенность оборонительных линий. Туринцы уверенно набирают очки в матчах против сильных соперников и не склонны к провалам.

Факты о командах:

«Лацио»

Не проигрывает 6 матчей подряд.

Забивает в 6 последних матчах.

9 забитых и 4 пропущенных в последних 5 играх.

В среднем 1.8 гола за игру.

«Ювентус»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

6 забитых и 4 пропущенных в последних 5 матчах.

В среднем 1.2 гола за игру.

Забивает в 5 из 7 последних матчей.

Личные встречи 20% (10) 16% (8) 64% (32) 42 Забитых мячей 88 0.84 В среднем за матч 1.76 3:2 Крупнейшая победа 5:2 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 2:2 Италия. Серия А, 36 тур Лацио 1 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 8 тур Ювентус 1 : 0 Лацио Италия. Кубок, 1/2 финала Лацио 2 : 1 Ювентус Италия. Кубок, 1/2 финала Ювентус 2 : 0 Лацио Италия. Серия А, 30 тур Лацио 1 : 0 Ювентус Италия. Серия А, 4 тур Ювентус 3 : 1 Лацио Италия. Серия А, 29 тур Лацио 2 : 1 Ювентус Италия. Кубок, 1/4 финала Ювентус 1 : 0 Лацио Италия. Серия А, 15 тур Ювентус 3 : 0 Лацио Италия. Серия А, 37 тур Ювентус 2 : 2 Лацио Италия. Серия А, 13 тур Лацио 0 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 26 тур Ювентус 3 : 1 Лацио Италия. Серия А, 7 тур Лацио 1 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 34 тур Ювентус 2 : 1 Лацио Суперкубок Италии, Ювентус 1 : 3 Лацио Италия. Серия А, 15 тур Лацио 3 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 21 тур Лацио 1 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 2 тур Ювентус 2 : 0 Лацио Италия. Серия А, 27 тур Лацио 0 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 8 тур Ювентус 1 : 2 Лацио Суперкубок Италии, Ювентус 2 : 3 Лацио Италия. Кубок, Финал Ювентус 2 : 0 Лацио Италия. Серия А, 21 тур Ювентус 2 : 0 Лацио Италия. Серия А, 2 тур Лацио 0 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 34 тур Ювентус 3 : 0 Лацио Италия. Кубок, 1/4 финала Лацио 0 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 15 тур Лацио 0 : 2 Ювентус Суперкубок Италии, Ювентус 2 : 0 Лацио Италия. Кубок, Финал Ювентус 2 : 1 Лацио Италия. Серия А, 31 тур Ювентус 2 : 0 Лацио Италия. Серия А, 12 тур Лацио 0 : 3 Ювентус Италия. Серия А, 21 тур Лацио 1 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 2 тур Ювентус 4 : 1 Лацио Суперкубок Италии, Ювентус 4 : 0 Лацио Италия. Серия А, 32 тур Лацио 0 : 2 Ювентус Италия. Кубок, 1/2 финала Лацио 2 : 1 Ювентус Италия. Кубок, 1/2 финала Ювентус 1 : 1 Лацио Италия. Серия А, 13 тур Ювентус 0 : 0 Лацио Италия. Серия А, 32 тур Ювентус 2 : 1 Лацио Италия. Серия А, 13 тур Лацио 0 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 35 тур Лацио 0 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 16 тур Ювентус 2 : 1 Лацио Италия. Серия А, 22 тур Ювентус 1 : 1 Лацио Италия. Серия А, 3 тур Лацио 0 : 2 Ювентус Италия. Серия А, 38 тур Ювентус 2 : 0 Лацио Италия. Кубок, 1/2 финала Ювентус 1 : 2 Лацио Италия. Кубок, 1/2 финала Лацио 2 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 19 тур Лацио 1 : 1 Ювентус Италия. Серия А, 35 тур Ювентус 5 : 2 Лацио Италия. Серия А, 16 тур Лацио 2 : 3 Ювентус

Прогноз на матч «Лацио» – «Ювентус»

Матч ожидается напряженным и равным по классу. «Лацио» силен на домашнем поле и стабильно забивает, тогда как «Ювентус» редко допускает ошибки и старается действовать прагматично. Обе команды в хорошей форме, что предполагает обмен голами. Ставим на ничейный исход с минимальным счетом, где каждая команда реализует хотя бы один момент.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: