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Прогноз на точный счет матча «Лацио» – «Ювентус»: Серия А, 10 мая 2025

09 мая 2025 9:26
Лацио - Ювентус
10 мая 2025, суббота 19:00 | Италия. Серия А, 36 тур
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6.5
Точный счёт 1:1
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10 мая на Олимпийском стадионе в Риме состоится матч Серии А между «Лацио» и «Ювентусом». Обе команды ведут борьбу за высокие места и подходят к очному противостоянию в хорошей форме. «Лацио» показывает отличную серию без поражений, а «Ювентус» старается закрепиться в топ-4, что делает встречу особенно принципиальной.

«Лацио»

«Лацио» проводит сильный отрезок чемпионата: команда не проигрывает уже 6 туров подряд и стабильно демонстрирует результативную игру. В последних 5 матчах римляне забили 9 голов и пропустили всего 4, подтверждая отличную балансировку между атакой и обороной. Валентин Кастельянос, лидер нападения, записал на свой счет 14 голов в сезоне и продолжает вести команду вперед. Особенно надежно «Лацио» играет дома, где в 7 из 9 последних матчей не потерпел поражения.

«Ювентус»

«Ювентус» также набрал неплохую форму и после 35 туров имеет 63 очка. Команда стабильно выступает, не проигрывая в 5 из 7 последних встреч. Душан Влахович, лучший бомбардир туринцев, забил 14 мячей в чемпионате и остается главной угрозой для соперников. В последних 5 играх «Юве» забил 6 голов и пропустил 4, подтверждая хорошую выстроенность оборонительных линий. Туринцы уверенно набирают очки в матчах против сильных соперников и не склонны к провалам.

Факты о командах:

«Лацио»

  • Не проигрывает 6 матчей подряд.
  • Забивает в 6 последних матчах.
  • 9 забитых и 4 пропущенных в последних 5 играх.
  • В среднем 1.8 гола за игру.

«Ювентус»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • 6 забитых и 4 пропущенных в последних 5 матчах.
  • В среднем 1.2 гола за игру.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.

Личные встречи
20% (10)
16% (8)
64% (32)
42
Забитых мячей
88
0.84
В среднем за матч
1.76
3:2
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1 : 1
10.05.2025
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
1 : 0
19.10.2024
Лацио
Италия. Кубок, 1/2 финала
Лацио
2 : 1
23.04.2024
Ювентус
Италия. Кубок, 1/2 финала
Ювентус
2 : 0
02.04.2024
Лацио
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
1 : 0
30.03.2024
Ювентус
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
3 : 1
16.09.2023
Лацио
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2 : 1
08.04.2023
Ювентус
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
1 : 0
02.02.2023
Лацио
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
3 : 0
13.11.2022
Лацио
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
2 : 2
16.05.2022
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
0 : 2
20.11.2021
Ювентус
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3 : 1
06.03.2021
Лацио
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
1 : 1
08.11.2020
Ювентус
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
2 : 1
20.07.2020
Лацио
Суперкубок Италии,
Ювентус
1 : 3
22.12.2019
Лацио
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
3 : 1
07.12.2019
Ювентус
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1 : 2
27.01.2019
Ювентус
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2 : 0
25.08.2018
Лацио
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
0 : 1
03.03.2018
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
1 : 2
14.10.2017
Лацио
Суперкубок Италии,
Ювентус
2 : 3
13.08.2017
Лацио
Италия. Кубок, Финал
Ювентус
2 : 0
17.05.2017
Лацио
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2 : 0
22.01.2017
Лацио
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
0 : 1
27.08.2016
Ювентус
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
3 : 0
20.04.2016
Лацио
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
0 : 1
20.01.2016
Ювентус
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
0 : 2
04.12.2015
Ювентус
Суперкубок Италии,
Ювентус
2 : 0
08.08.2015
Лацио
Италия. Кубок, Финал
Ювентус
2 : 1
20.05.2015
Лацио
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2 : 0
18.04.2015
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
0 : 3
22.11.2014
Ювентус
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1 : 1
25.01.2014
Ювентус
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
4 : 1
31.08.2013
Лацио
Суперкубок Италии,
Ювентус
4 : 0
18.08.2013
Лацио
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
0 : 2
15.04.2013
Ювентус
Италия. Кубок, 1/2 финала
Лацио
2 : 1
29.01.2013
Ювентус
Италия. Кубок, 1/2 финала
Ювентус
1 : 1
22.01.2013
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
0 : 0
17.11.2012
Лацио
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
2 : 1
11.04.2012
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
0 : 1
26.11.2011
Ювентус
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
0 : 1
02.05.2011
Ювентус
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
2 : 1
12.12.2010
Лацио
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1 : 1
31.01.2010
Лацио
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
0 : 2
12.09.2009
Ювентус
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
2 : 0
31.05.2009
Лацио
Италия. Кубок, 1/2 финала
Ювентус
1 : 2
22.04.2009
Лацио
Италия. Кубок, 1/2 финала
Лацио
2 : 1
03.03.2009
Ювентус
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
1 : 1
18.01.2009
Ювентус
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
5 : 2
27.04.2008
Лацио
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
2 : 3
15.12.2007
Ювентус
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Прогноз на матч «Лацио» – «Ювентус»

Матч ожидается напряженным и равным по классу. «Лацио» силен на домашнем поле и стабильно забивает, тогда как «Ювентус» редко допускает ошибки и старается действовать прагматично. Обе команды в хорошей форме, что предполагает обмен голами. Ставим на ничейный исход с минимальным счетом, где каждая команда реализует хотя бы один момент.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Ничья – коэффициент 3.20
  • Индивидуальный тотал «Лацио» больше 0.5 – коэффициент 1.50

6.5
Точный счёт 1:1
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Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Ювентус Лацио
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