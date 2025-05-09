10 мая на Олимпийском стадионе в Риме состоится матч Серии А между «Лацио» и «Ювентусом». Обе команды ведут борьбу за высокие места и подходят к очному противостоянию в хорошей форме. «Лацио» показывает отличную серию без поражений, а «Ювентус» старается закрепиться в топ-4, что делает встречу особенно принципиальной.
«Лацио»
«Лацио» проводит сильный отрезок чемпионата: команда не проигрывает уже 6 туров подряд и стабильно демонстрирует результативную игру. В последних 5 матчах римляне забили 9 голов и пропустили всего 4, подтверждая отличную балансировку между атакой и обороной. Валентин Кастельянос, лидер нападения, записал на свой счет 14 голов в сезоне и продолжает вести команду вперед. Особенно надежно «Лацио» играет дома, где в 7 из 9 последних матчей не потерпел поражения.
«Ювентус»
«Ювентус» также набрал неплохую форму и после 35 туров имеет 63 очка. Команда стабильно выступает, не проигрывая в 5 из 7 последних встреч. Душан Влахович, лучший бомбардир туринцев, забил 14 мячей в чемпионате и остается главной угрозой для соперников. В последних 5 играх «Юве» забил 6 голов и пропустил 4, подтверждая хорошую выстроенность оборонительных линий. Туринцы уверенно набирают очки в матчах против сильных соперников и не склонны к провалам.
Факты о командах:
«Лацио»
- Не проигрывает 6 матчей подряд.
- Забивает в 6 последних матчах.
- 9 забитых и 4 пропущенных в последних 5 играх.
- В среднем 1.8 гола за игру.
«Ювентус»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
- 6 забитых и 4 пропущенных в последних 5 матчах.
- В среднем 1.2 гола за игру.
- Забивает в 5 из 7 последних матчей.
Прогноз на матч «Лацио» – «Ювентус»
Матч ожидается напряженным и равным по классу. «Лацио» силен на домашнем поле и стабильно забивает, тогда как «Ювентус» редко допускает ошибки и старается действовать прагматично. Обе команды в хорошей форме, что предполагает обмен голами. Ставим на ничейный исход с минимальным счетом, где каждая команда реализует хотя бы один момент.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.20
- Индивидуальный тотал «Лацио» больше 0.5 – коэффициент 1.50