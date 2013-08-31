Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 31 августа 2013
Ювентус
31.08.2013, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
4 : 1
Завершен
Лацио
14'
А. Видаль
26'
А. Видаль
49'
М. Вучинич
80'
К. Тевес
28'
М. Клозе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лацио
Замена
А. Огбонна
️️️️
Л. Бонуччи
82'
82'
Замена
Эдерсон
️️️️
М. Клозе
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Вучинич
82'
ГОЛ! 4:1!
К. Тевес
Пас отдал
А. Видаль
80'
Замена
М. Исла
️️️️
Ш. Лихтштайнер
79'
72'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Л. Педро Каванда
65'
Замена
К. Ледесма
️️️️
Л. Билья
63'
Вторая желтая
Эрнанес
ГОЛ! 3:1!
М. Вучинич
Пас отдал
Л. Бонуччи
49'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
39'
38'
Желтая карточка
Эрнанес
28'
ГОЛ! 2:1!
М. Клозе
ГОЛ! 2:0!
А. Видаль
Пас отдал
Л. Бонуччи
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Пас отдал
П. Погба
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
(К)
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛВ
6
Лукас Билья
ОП
15
Альваро Гонсалес
ОП
10
Эрнанес
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-5-2
1
Буффон
14
Кьеллини
19
Бонуччи
15
Барцальи
27
Асамоа
21
Пирло
23
Видаль
8
Погба
2
Лихтштайнер
32
Тевес
9
Вучинич
4-2-1-2-1
22
Маркетти
39
Каванда
27
Цана
6
Новаретти
26
Раду
6
Билья
15
Гонсалес
87
Кандрева
10
Эрнанес
19
Лулич
11
Клозе
19
Бонуччи
21
Огбонна
21
Огбонна
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
22
Исла
22
Исла
2
Лихтштайнер
9
Вучинич
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Вучинич
11
Клозе
10
Эдерсон
10
Эдерсон
11
Клозе
6
Билья
24
Ледесма
24
Ледесма
6
Билья
39
Каванда
10
Флоккари
10
Флоккари
39
Каванда
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Ювентус - Лацио
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Ювентус
Лацио
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
Вчера, 09:57
Зидан назвал топ-клуб, который он готов возглавить в будущем
12 ноября
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
12 ноября
3
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+