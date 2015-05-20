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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 20 мая 2015
Ювентус
20.05.2015, среда, 21:45
Италия. Кубок, Финал
2 : 1
Завершен
Лацио
11'
Д. Кьеллини
97'
А. Матри
4'
Ш. Раду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Лацио
Замена
С. Падоин
️️️️
Ш. Лихтштайнер
115'
108'
Желтая карточка
А. Кандрева
106'
Замена
Б. Кейта
️️️️
С. де Врей
Желтая карточка
А. Матри
98'
ГОЛ! 2:1!
А. Матри
97'
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Льоренте
83'
80'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
М. Клозе
Замена
Р. Перейра
️️️️
П. Погба
76'
70'
Замена
Маурисио
️️️️
Ш. Раду
69'
Травма
Ш. Раду
Желтая карточка
Л. Бонуччи
64'
Желтая карточка
П. Эвра
60'
17'
Желтая карточка
М. Пароло
ГОЛ! 1:1!
Д. Кьеллини
Пас отдал
П. Погба
11'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Раду
Пас отдал
Д. Катальди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ОП
32
Данило Катальди
ОП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
3-3-2-2
30
Сторари
14
Кьеллини
15
Барцальи
19
Бонуччи
27
Эвра
21
Пирло
2
Лихтштайнер
23
Видаль
8
Погба
32
Тевес
12
Льоренте
4-2-2-1-1
1
Бериша
8
Баста
6
де Врей
19
Джентилетти
26
Раду
16
Пароло
32
Катальди
87
Кандрева
19
Лулич
7
Андерсон
11
Клозе
2
Лихтштайнер
19
Падоин
19
Падоин
2
Лихтштайнер
8
Погба
37
Перейра
37
Перейра
8
Погба
12
Льоренте
21
Матри
21
Матри
12
Льоренте
26
Раду
33
Маурисио
33
Маурисио
26
Раду
6
де Врей
17
Кейта
17
Кейта
6
де Врей
11
Клозе
20
Джорджевич
20
Джорджевич
11
Клозе
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Ювентус - Лацио
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
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