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Расписание матчей
Суперкубок Италии
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 08 августа 2015
Ювентус
08.08.2015, суббота, 15:00
Суперкубок Италии
2 : 0
Завершен
Лацио
69'
М. Манджукич
73'
П. Дибала
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Лацио
Замена
Р. Перейра
️️️️
С. Стураро
89'
87'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
М. Манджукич
80'
75'
Замена
Р. Кишна
️️️️
Д. Катальди
ГОЛ! 2:0!
П. Дибала
Пас отдал
П. Погба
73'
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
С. Стураро
69'
61'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
М. Клозе
Замена
П. Дибала
️️️️
К. Коман
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
4
Касерес
27
Эвра
2
Лихтштайнер
27
Стураро
8
Погба
10
Маркизио
21
Коман
9
Манджукич
4-4-1-1
22
Маркетти
6
де Врей
19
Джентилетти
26
Раду
8
Баста
87
Кандрева
6
Билья
12
Онази
32
Катальди
7
Андерсон
11
Клозе
27
Стураро
37
Перейра
37
Перейра
27
Стураро
21
Коман
21
Дибала
21
Дибала
21
Коман
9
Манджукич
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Манджукич
7
Андерсон
11
Моррисон
11
Моррисон
7
Андерсон
32
Катальди
35
Кишна
35
Кишна
32
Катальди
11
Клозе
20
Джорджевич
20
Джорджевич
11
Клозе
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
33
Нето
ВР
34
Рубиньо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Ювентус - Лацио
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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