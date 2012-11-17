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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 17 ноября 2012
Ювентус
17.11.2012, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лацио
Желтая карточка
А. Видаль
90'
+5
88'
Желтая карточка
К. Ледесма
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
П. Погба
84'
81'
Замена
Л. Козак
️️️️
М. Клозе
Замена
С. Пепе
️️️️
М. Исла
70'
Замена
А. Матри
️️️️
Ф. Квальярелла
67'
57'
Замена
Эдерсон
️️️️
К. Брокки
52'
Желтая карточка
Ф. Маркетти
Желтая карточка
Л. Бонуччи
48'
20'
Замена
М. Сиани
️️️️
А. Диас
20'
Травма
А. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Поль Погба
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
15
Альваро Гонсалес
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
(К)
ЦП
10
Эрнанес
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
14
Кьеллини
15
Барцальи
19
Бонуччи
22
Исла
27
Асамоа
23
Видаль
10
Маркизио
8
Погба
27
Квальярелла
21
Джовинко
4-4-1-1
22
Маркетти
25
Конко
20
Бьява
3
Андре Диас
26
Раду
87
Кандрева
32
Брокки
24
Ледесма
15
Гонсалес
10
Эрнанес
11
Клозе
22
Исла
3
Пепе
3
Пепе
22
Исла
8
Погба
32
Бендтнер
32
Бендтнер
8
Погба
27
Квальярелла
21
Матри
21
Матри
27
Квальярелла
3
Андре Диас
13
Сиани
13
Сиани
3
Андре Диас
32
Брокки
10
Эдерсон
10
Эдерсон
32
Брокки
11
Клозе
18
Козак
18
Козак
11
Клозе
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Анджело Алессио
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Анджело Алессио
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Ювентус - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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