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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 16 сентября 2023
Ювентус
16.09.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 1
Завершен
Лацио
10'
Д. Влахович
26'
Ф. Кьеза
67'
Д. Влахович
64'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Лацио
85'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Влахович
84'
Замена
А. Милик
️️️️
Ф. Кьеза
83'
Желтая карточка
Д. Влахович
82'
78'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Д. Камада
Желтая карточка
А. Камбьясо
77'
73'
Замена
Педро
️️️️
Ф. Андерсон
Замена
Т. Веа
️️️️
У. МакКенни
72'
68'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 3:1!
Д. Влахович
Пас отдал
У. МакКенни
67'
64'
ГОЛ! 2:1!
Л. Альберто
Желтая карточка
Ф. Гатти
61'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Ф. Костич
59'
Замена
Н. Фаджоли
️️️️
Ф. Миретти
59'
46'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
Д. Катальди
46'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Э. Хюсай
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кьеза
Пас отдал
А. Рабьо
26'
Желтая карточка
Бремер
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Влахович
Пас отдал
М. Локателли
10'
Желтая карточка
Ф. Миретти
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
18
Даичи Камада
АП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Щесны
4
Гатти
3
Бремер
13
Данило
5
Локателли
22
МакКенни
21
Миретти
12
Рабьо
14
Кьеза
18
Костич
28
Влахович
4-1-3-2
49
Проведель
4
Хюсай
16
Казале
26
Романьоли
77
Марушич
32
Катальди
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
18
Камада
18
Костич
20
Камбьясо
20
Камбьясо
18
Костич
21
Миретти
29
Фаджоли
29
Фаджоли
21
Миретти
28
Влахович
9
Кен
9
Кен
28
Влахович
14
Кьеза
30
Милик
30
Милик
14
Кьеза
22
МакКенни
22
Веа
22
Веа
22
МакКенни
4
Хюсай
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
4
Хюсай
32
Катальди
6
Ровелла
6
Ровелла
32
Катальди
18
Камада
6
Гендузи
6
Гендузи
18
Камада
7
Андерсон
9
Педро
9
Педро
7
Андерсон
9
Иммобиле
11
Кастелланос
11
Кастелланос
9
Иммобиле
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
35
Христос Мандас
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Ювентус - Лацио
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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