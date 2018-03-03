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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Ювентус
Лацио - Ювентус: обзор матча 03 марта 2018
Лацио
03.03.2018, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
90+3'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Ювентус
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
П. Дибала
Желтая карточка
С. Лулич
88'
75'
Желтая карточка
А. Сандро
45'
+3
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
Л. Фелипе
30'
Желтая карточка
Л. Альберто
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
94
Джордан Лукаку
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
3-5-1-1
1
Стракоша
5
Фелипе
6
де Врей
26
Раду
19
Лулич
16
Пароло
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
94
Лукаку
18
Альберто
9
Иммобиле
4-4-2
1
Буффон
4
Бенатиа
24
Ругани
2
Лихтштайнер
15
Барцальи
8
Матюиди
15
Пьянич
28
Хедира
27
Асамоа
21
Дибала
9
Манджукич
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Лацио - Ювентус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
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