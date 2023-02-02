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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 02 февраля 2023
Ювентус
02.02.2023, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Лацио
44'
Бремер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Лацио
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Х. Куадрадо
88'
Желтая карточка
Данило
84'
Желтая карточка
М. Перин
79'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Ф. Кьеза
78'
78'
Замена
Н. Казале
️️️️
А. Романьоли
75'
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
75'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Катальди
68'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
Желтая карточка
Х. Куадрадо
65'
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Влахович
64'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Н. Фаджоли
64'
59'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
М. Весино
46'
Замена
Педро
️️️️
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 1:0!
Бремер
Пас отдал
Ф. Костич
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
3-1-2-3-1
1
Перин
26
Сандро
3
Бремер
13
Данило
5
Локателли
12
Рабьо
7
Куадрадо
18
Костич
29
Фаджоли
14
Кьеза
28
Влахович
4-2-3-1
81
Максимиану
77
Марушич
4
Патрик
26
Романьоли
29
Лаццари
32
Катальди
15
Весино
10
Дзакканьи
18
Альберто
7
Андерсон
9
Иммобиле
7
Куадрадо
22
Де Шильо
22
Де Шильо
7
Куадрадо
29
Фаджоли
21
Миретти
21
Миретти
29
Фаджоли
14
Кьеза
11
Ди Мария
11
Ди Мария
14
Кьеза
28
Влахович
9
Кен
9
Кен
28
Влахович
26
Романьоли
16
Казале
16
Казале
26
Романьоли
15
Весино
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
15
Весино
32
Катальди
8
Антонио
8
Антонио
32
Катальди
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
9
Иммобиле
9
Педро
9
Педро
9
Иммобиле
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
13
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
49
Иван Проведель
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
50
Марко Бертини
ОП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Ювентус - Лацио
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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