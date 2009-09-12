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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Ювентус
Лацио - Ювентус: обзор матча 12 сентября 2009
Лацио
12.09.2009, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
72'
М. Касерес
90+3'
Д. Трезеге
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Ювентус
+3
ГОЛ! 0:2!
Д. Трезеге
Желтая карточка
Амаури
Замена
К. Молинаро
️️️️
Ф. Гроссо
Замена
Элизеу
️️️️
П. Фоджа
Замена
С. Индзаги
️️️️
У. Дабо
ГОЛ! 0:1!
М. Касерес
Пас отдал
Амаури
Замена
Тиагу
️️️️
М. Каморанези
Желтая карточка
М. Касерес
Желтая карточка
Ф. Мело
Замена
С. Джовинко
️️️️
Диего
Травма
Диего
Желтая карточка
Н. Легротталье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Себастьяно Сивилья
(К)
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
27
Матузалем
ЦП
6
Усман Дабо
ПП
17
Паскуале Фоджа
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
10
Диего
АП
45
Мауро Каморанези
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
23
Мурад Меньи
АП
0
Симоне Индзаги
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
5
Тиагу
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
4-1-3-2
16
Муслера
11
Коларов
13
Сивилья
23
Диаките
2
Лихтштайнер
33
Баронио
6
Маури
27
Матузалем
6
Дабо
74
Крус
17
Фоджа
4-1-2-1-2
1
Буффон
4
Касерес
14
Кьеллини
6
Легротталье
6
Гроссо
30
Мело
45
Каморанези
10
Маркизио
10
Диего
11
Амаури
7
Трезеге
6
Дабо
0
Индзаги
0
Индзаги
6
Дабо
17
Фоджа
19
Элизеу
19
Элизеу
17
Фоджа
6
Гроссо
3
Молинаро
3
Молинаро
6
Гроссо
45
Каморанези
5
Тиагу
5
Тиагу
45
Каморанези
10
Диего
21
Джовинко
21
Джовинко
10
Диего
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
1
Альбано Биццарри
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
23
Мурад Меньи
АП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
13
Александр Маннингер
ВР
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
23
Мурад Меньи
АП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Чиро Феррара
Статистика матча Лацио - Ювентус
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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