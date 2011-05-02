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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Ювентус
Лацио - Ювентус: обзор матча 02 мая 2011
Лацио
02.05.2011, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
87'
С. Пепе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Ювентус
+3
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
А. Дель Пьеро
Замена
Л. Козак
️️️️
К. Брокки
ГОЛ! 0:1!
С. Пепе
Пас отдал
Л. Тони
Замена
М. Брешиано
️️️️
М. Сарате
Вторая желтая
К. Ледесма
Желтая карточка
Х. Салихамиджич
Замена
Л. Тони
️️️️
А. Матри
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
М. Мотта
Замена
Л. Скалони
️️️️
Д. Бьява
Желтая карточка
С. Пепе
Желтая карточка
К. Ледесма
Желтая карточка
Ф. Гроссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
9
Мауро Сарате
ЛВ
27
Матузалем
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
АП
32
Кристиан Брокки
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
20
Альберто Аквилани
ЦП
17
Милош Красич
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
4-3-2-1
16
Муслера
22
Гарридо
3
Андре Диас
20
Бьява
2
Лихтштайнер
27
Матузалем
24
Ледесма
32
Брокки
9
Сарате
10
Эрнанес
10
Флоккари
4-1-3-2
1
Буффон
16
Мотта
14
Кьеллини
15
Барцальи
6
Гроссо
30
Мело
17
Красич
20
Аквилани
3
Пепе
21
Матри
10
Дель Пьеро
20
Бьява
5
Скалони
5
Скалони
20
Бьява
9
Сарате
23
Брешиано
23
Брешиано
9
Сарате
32
Брокки
18
Козак
18
Козак
32
Брокки
10
Дель Пьеро
19
Бонуччи
19
Бонуччи
10
Дель Пьеро
16
Мотта
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
16
Мотта
21
Матри
18
Тони
18
Тони
21
Матри
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
46
Томмазо Берни
ВР
15
Альваро Гонсалес
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
30
Марко Сторари
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
15
Альваро Гонсалес
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
2
Арман Траоре
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Лацио - Ювентус
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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