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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 22 января 2013
Ювентус
22.01.2013, вторник, 23:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Лацио
63'
Ф. Пелузо
86'
С. Маури
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Лацио
90'
Желтая карточка
М. Сиани
86'
ГОЛ! 1:1!
С. Маури
83'
Замена
Ш. Раду
️️️️
Д. Бьява
82'
Замена
К. Брокки
️️️️
Эрнанес
Замена
М. Вучинич
️️️️
К. Маркизио
77'
Замена
П. Де Челье
️️️️
Ф. Пелузо
71'
70'
Замена
А. Кандрева
️️️️
К. Ледесма
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пелузо
Пас отдал
Э. Джаккерини
63'
45'
Желтая карточка
Эрнанес
Замена
М. Касерес
️️️️
Л. Бонуччи
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
(К)
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ОП
24
Кристиан Ледесма
ОП
10
Эрнанес
АП
39
Луис Педро Каванда
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
6
Стефано Маури
(К)
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Ювентус
52
Федерико Гальярдини
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
45
Поль Гарсия
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
77
Элвис Кабаши
ЦП
37
Андреа Скьявоне
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Сторари
13
Пелузо
19
Бонуччи
4
Марроне
15
Барцальи
22
Исла
8
Погба
10
Маркизио
23
Видаль
15
Джаккерини
21
Матри
3-2-2-1-2
22
Маркетти
20
Бьява
27
Цана
13
Сиани
15
Гонсалес
24
Ледесма
39
Каванда
19
Лулич
10
Эрнанес
6
Маури
10
Флоккари
13
Пелузо
29
Де Челье
29
Де Челье
13
Пелузо
19
Бонуччи
4
Касерес
4
Касерес
19
Бонуччи
10
Маркизио
9
Вучинич
9
Вучинич
10
Маркизио
20
Бьява
26
Раду
26
Раду
20
Бьява
10
Эрнанес
32
Брокки
32
Брокки
10
Эрнанес
24
Ледесма
87
Кандрева
87
Кандрева
24
Ледесма
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
77
Элвис Кабаши
ЦП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
37
Андреа Скьявоне
ЦП
52
Федерико Гальярдини
ВР
45
Поль Гарсия
ЦЗ
34
Рубиньо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
77
Элвис Кабаши
ЦП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
37
Андреа Скьявоне
ЦП
52
Федерико Гальярдини
ВР
45
Поль Гарсия
ЦЗ
34
Рубиньо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Ювентус - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Альянц Стадиум
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