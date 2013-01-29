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Расписание матчей
Италия. Кубок
Лацио - Ювентус
Лацио - Ювентус: обзор матча 29 января 2013
Лацио
29.01.2013, вторник, 23:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Ювентус
53'
А. Гонсалес
90+3'
С. Флоккари
90+2'
А. Видаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Лацио - Ювентус
Желтая карточка
А. Диас
90'
+6
Желтая карточка
С. Флоккари
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
С. Флоккари
Пас отдал
С. Маури
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Видаль
Замена
Л. Цана
️️️️
А. Гонсалес
86'
85'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
81'
Желтая карточка
С. Джовинко
76'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Э. Джаккерини
70'
Замена
К. Маркизио
️️️️
Л. Марроне
Замена
С. Флоккари
️️️️
М. Клозе
70'
68'
Замена
А. Пирло
️️️️
С. Падоин
Замена
С. Лулич
️️️️
Эрнанес
62'
Травма
Эрнанес
61'
ГОЛ! 1:0!
А. Гонсалес
Пас отдал
К. Ледесма
53'
51'
Желтая карточка
А. Видаль
Желтая карточка
А. Конко
29'
25'
Желтая карточка
М. Исла
4'
Желтая карточка
Э. Джаккерини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ОП
24
Кристиан Ледесма
ОП
10
Эрнанес
ЦП
6
Стефано Маури
(К)
АП
25
Абдулай Конко
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Ювентус
30
Марко Сторари
(К)
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-2-3-1-1
22
Маркетти
3
Андре Диас
13
Сиани
20
Бьява
15
Гонсалес
24
Ледесма
26
Раду
10
Эрнанес
25
Конко
6
Маури
11
Клозе
3-2-3-2
30
Сторари
4
Марроне
15
Барцальи
19
Бонуччи
22
Исла
13
Пелузо
19
Падоин
23
Видаль
15
Джаккерини
9
Вучинич
21
Джовинко
15
Гонсалес
27
Цана
27
Цана
15
Гонсалес
10
Эрнанес
19
Лулич
19
Лулич
10
Эрнанес
11
Клозе
10
Флоккари
10
Флоккари
11
Клозе
19
Падоин
21
Пирло
21
Пирло
19
Падоин
4
Марроне
10
Маркизио
10
Маркизио
4
Марроне
15
Джаккерини
27
Квальярелла
27
Квальярелла
15
Джаккерини
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лацио - Ювентус
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Олимпико
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