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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Ювентус
Лацио - Ювентус: обзор матча 08 апреля 2023
Лацио
08.04.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 1
Завершен
Ювентус
38'
С. Милинкович-Савич
53'
М. Дзакканьи
42'
А. Рабьо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Ювентус
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Миретти
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
86'
86'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Н. Фаджоли
Замена
Т. Башич
️️️️
М. Дзакканьи
84'
Желтая карточка
И. Проведель
78'
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Катальди
70'
70'
Замена
Данило
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
Педро
️️️️
Ч. Иммобиле
65'
63'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Ф. Костич
63'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Влахович
63'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Локателли
ГОЛ! 2:1!
М. Дзакканьи
Пас отдал
Л. Альберто
53'
51'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
45'
+3
Желтая карточка
М. Локателли
45'
Желтая карточка
А. Сандро
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Рабьо
41'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
ГОЛ! 1:0!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
М. Дзакканьи
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Педро
ПВ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-2-3-1
49
Проведель
4
Хюсай
26
Романьоли
16
Казале
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
3-1-2-3-1
13
Щесны
3
Бремер
4
Гатти
26
Сандро
5
Локателли
7
Куадрадо
12
Рабьо
11
Ди Мария
29
Фаджоли
18
Костич
28
Влахович
32
Катальди
15
Весино
15
Весино
32
Катальди
10
Дзакканьи
19
Башич
19
Башич
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
9
Педро
9
Педро
9
Иммобиле
18
Костич
14
Кьеза
14
Кьеза
18
Костич
7
Куадрадо
13
Данило
13
Данило
7
Куадрадо
5
Локателли
5
Паредес
5
Паредес
5
Локателли
29
Фаджоли
21
Миретти
21
Миретти
29
Фаджоли
28
Влахович
30
Милик
30
Милик
28
Влахович
Остались в запасе
Лацио
Ювентус
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
93
Мохаммед Фарес
ЛП
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Лацио - Ювентус
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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