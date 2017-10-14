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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Лацио
Ювентус - Лацио: обзор матча 14 октября 2017
Ювентус
14.10.2017, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
24'
Д. Коста
47'
Ч. Иммобиле
54'
Ч. Иммобиле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лацио
Желтая карточка
С. Стураро
90'
+5
54'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Д. Буффон
52'
47'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Альберто
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
24'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-3-1-2
1
Буффон
2
Лихтштайнер
15
Барцальи
14
Кьеллини
27
Асамоа
28
Хедира
8
Матюиди
11
Коста
9
Игуаин
9
Манджукич
4-4-1-1
1
Стракоша
77
Марушич
6
де Врей
15
Баштуш
26
Раду
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
16
Пароло
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Ювентус
Лацио
7
Хуан Куадрадо
ПП
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Ювентус - Лацио
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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